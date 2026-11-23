Тийнейджърът на Ливърпул Рио Нгумоа изнесе впечатляващ мач, отчитайки се с гол и асистенция при категоричната победа с 4:0 над Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ в неделя следобед.
След срещата младият футболист сподели впечатленията си в интервю за клубния сайт.
„Тренировките през седмицата бяха трудни, защото с идването на новия им мениджър не бяхме напълно сигурни какво ще предприемат. Във футбола обаче трябва бързо да се адаптираш и ние го направихме още в началните минути. Червеният картон на Йоро определено повлия много и улесни задачата ни. Получи се чудесна победа.
Когато се изправиш срещу десет души, винаги е трудно, тъй като те се затварят в дълбока защита. Единственият начин е постоянно да местиш топката от единия до другия фланг. Справихме се отлично с това.
Решихме буквално да ги задушим с преса. Целта беше да не им оставяме никакво време с топката. Смятам, че се справихме перфектно с тази задача и това ни донесе победата.
Както винаги казвам, безкрайно съм благодарен на треньорския щаб и мениджъра за гласуваното доверие. Да играеш в сблъсък между Ливърпул и Юнайтед е нещо специално – това е най-големият мач в Англия. Да откриеш головата си сметка за сезона в такъв двубой е страхотно. Изключително съм щастлив.“
Нгумоа вече е вторият най-млад играч в историята на Ливърпул с гол и асистенция в един двубой от Висшата лига, като преди него това е постигал единствено Майкъл Оуен.
„Много се радвам, но за мен най-важното е да помагам на отбора максимално и да печелим трите точки. Щастлив съм, че имах важна роля в днешния мач. Искам да благодаря на феновете, съотборниците и треньорите за вярата в мен. Беше страхотен ден", заяви Нгумоа.
Младежът похвали и своя съотборник Брадли Баркола за неговата асистенция.
"Точно това отличава най-добрите крила и играчите от световна класа. Може да изглежда, че нямат влияние върху мача за известен период, но им е нужен само един миг. Всички знаем колко бърз и експлозивен е Брадли. Той показа, че дори когато не всичко върви по план, едно перфектно отиграване може да реши всичко. Подаването му беше феноменално.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago