Рио Нгумоа: Да откриеш головата си сметка за сезона в такъв двубой е страхотно, но най-важното е да помагам на отбора

Тийнейджърът на Ливърпул Рио Нгумоа изнесе впечатляващ мач, отчитайки се с гол и асистенция при категоричната победа с 4:0 над Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ в неделя следобед.

След срещата младият футболист сподели впечатленията си в интервю за клубния сайт.

„Тренировките през седмицата бяха трудни, защото с идването на новия им мениджър не бяхме напълно сигурни какво ще предприемат. Във футбола обаче трябва бързо да се адаптираш и ние го направихме още в началните минути. Червеният картон на Йоро определено повлия много и улесни задачата ни. Получи се чудесна победа.

Когато се изправиш срещу десет души, винаги е трудно, тъй като те се затварят в дълбока защита. Единственият начин е постоянно да местиш топката от единия до другия фланг. Справихме се отлично с това.

Ngumoha + Wirtz 🎯🎩 https://t.co/2C0vc9xdx4 — Anfield Brasil (@Anfieldbr) November 22, 2026

Решихме буквално да ги задушим с преса. Целта беше да не им оставяме никакво време с топката. Смятам, че се справихме перфектно с тази задача и това ни донесе победата.

Както винаги казвам, безкрайно съм благодарен на треньорския щаб и мениджъра за гласуваното доверие. Да играеш в сблъсък между Ливърпул и Юнайтед е нещо специално – това е най-големият мач в Англия. Да откриеш головата си сметка за сезона в такъв двубой е страхотно. Изключително съм щастлив.“

18y 85d - Rio Ngumoha is the youngest @LFC player to score and assist in a Premier League game since Michael Owen on Boxing Day 1997 (18y 12d v Leeds United). Electric. https://t.co/KuOcq268BO — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2026

Нгумоа вече е вторият най-млад играч в историята на Ливърпул с гол и асистенция в един двубой от Висшата лига, като преди него това е постигал единствено Майкъл Оуен.

„Много се радвам, но за мен най-важното е да помагам на отбора максимално и да печелим трите точки. Щастлив съм, че имах важна роля в днешния мач. Искам да благодаря на феновете, съотборниците и треньорите за вярата в мен. Беше страхотен ден", заяви Нгумоа.

Младежът похвали и своя съотборник Брадли Баркола за неговата асистенция.

"Точно това отличава най-добрите крила и играчите от световна класа. Може да изглежда, че нямат влияние върху мача за известен период, но им е нужен само един миг. Всички знаем колко бърз и експлозивен е Брадли. Той показа, че дори когато не всичко върви по план, едно перфектно отиграване може да реши всичко. Подаването му беше феноменално.“

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Снимки: Imago