Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

Лионел Меси продължава да се сбогува с феновете си от националния футбол в социалните мрежи. Но този път посланието му привлече внимание, тъй като той пресъздаде паметен момент от времената, когато носеше фланелката на дългогодишния си клуб Барселона. И по-точно от изданието на “Ел Класико” срещу кръвния враг Реал мадрид при гостуването на стадион “Сантиаго Бернабеу”.

В този мач, който Барселона спечели с 3:2 с неговия гол в самия край, Меси свали фланелката си, вдигна я към небето и я показа на феновете на вечните си съперници. Това празненство остана в историята като едно от най-запомнящите се в кариерата на аржентинската звезда. Сега, почти десет години по-късно, Лео пресъздаде същото празненство в профила си в Instagram, но облечен в небесносиньото и бялото на Аржентина, показвайки фланелката, на която вместо името му над числото 10 е изписано „Благодаря“.

Всичко това беше придружено от още едно послание, отправено директно към сърцата на аржентинските фенове: „Всичко е казано. И сега всичко е свършено. И единствените думи, които идват от сърцето ми, са: Благодаря ти, Аржентина.“

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