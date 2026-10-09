Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

  • 9 окт 2026 | 02:20
  • 351
  • 0
Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

Лионел Меси продължава да се сбогува с феновете си от националния футбол в социалните мрежи. Но този път посланието му привлече внимание, тъй като той пресъздаде паметен момент от времената, когато носеше фланелката на дългогодишния си клуб Барселона. И по-точно от изданието на “Ел Класико” срещу кръвния враг Реал мадрид при гостуването на стадион “Сантиаго Бернабеу”.

В този мач, който Барселона спечели с 3:2 с неговия гол в самия край, Меси свали фланелката си, вдигна я към небето и я показа на феновете на вечните си съперници. Това празненство остана в историята като едно от най-запомнящите се в кариерата на аржентинската звезда. Сега, почти десет години по-късно, Лео пресъздаде същото празненство в профила си в Instagram, но облечен в небесносиньото и бялото на Аржентина, показвайки фланелката, на която вместо името му над числото 10 е изписано „Благодаря“.

Всичко това беше придружено от още едно послание, отправено директно към сърцата на аржентинските фенове: „Всичко е казано. И сега всичко е свършено. И единствените думи, които идват от сърцето ми, са: Благодаря ти, Аржентина.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Младок на Арсенал с три вписвания в книгата на “Гинес”

Младок на Арсенал с три вписвания в книгата на “Гинес”

  • 8 окт 2026 | 21:57
  • 1439
  • 0
Полицията в Мърсисайд е нащрек: опасения от нови атаки срещу клубния автобус на Сити преди дербито с Ливърпул

Полицията в Мърсисайд е нащрек: опасения от нови атаки срещу клубния автобус на Сити преди дербито с Ливърпул

  • 8 окт 2026 | 20:24
  • 1071
  • 1
Гранит Джака се размина с условна глоба заради фалшивия ковид сертификат

Гранит Джака се размина с условна глоба заради фалшивия ковид сертификат

  • 8 окт 2026 | 20:13
  • 838
  • 0
Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

  • 8 окт 2026 | 20:03
  • 1074
  • 1
Обединена УЕФА обяви план за промени във ФИФА

Обединена УЕФА обяви план за промени във ФИФА

  • 8 окт 2026 | 19:31
  • 2842
  • 3
Гакпо и Исак пропуснаха тренировката на Ливърпул, Жаке обаче е на линия

Гакпо и Исак пропуснаха тренировката на Ливърпул, Жаке обаче е на линия

  • 8 окт 2026 | 19:20
  • 2728
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 18415
  • 74
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 27320
  • 14
Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 30100
  • 73
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 15907
  • 16
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 15750
  • 23
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 17390
  • 9