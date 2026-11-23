ЦСКА ще брани историческа тенденция срещу Трабзонспор

Мечтата на поколения "армейци" се сбъдна с откриването на новото бижу в Борисовата градина на 31 октомври срещу Славия, а в четвъртък в дома на ЦСКА предстои ново паметно събитие. Европейският футбол се завръща на стадион „Българска армия“ след повече от три години пауза при условия, които не могат по никакъв начин да се сравнят с преживяното при болезнената загуба с 0:2 от румънския Сепси през лятото на 2023 г.

ЦСКА открива съвсем нова страница в историята си, а съперникът също е от ранг, какъвто не е стъпвал на „Армията“ от две десетилетия – пълния със звезди състав на Трабзонспор. Новият стадион ще посрещне първи международен мач, а историята му е внушителна. Достатъчно е да се каже, че ЦСКА стартира европейската си история на „Българска армия“ с девет поредни победи!

Първата идва на 13 октомври 1965 г. срещу ирландския Лимерик (2:0), а серията продължава до 19 септември 1973 г., когато австрийският Сваровски Вакер е победен с 3:0. В тези девет срещи "армейците" отбелязват 31 гола и допускат само два. Едва при десетото си домакинство в евротурнирите, през 1977 г., те не успяват да спечелят – 1:1 с Цюрих.

Общият баланс на ЦСКА в 65 европейски домакинства на старото съоръжение е 43 победи, 9 равенства и 13 загуби при голова разлика 146:54. Още по-любопитно е, че "червените" нито веднъж не са допускали две поредни поражения там в международните турнири. Последният мач преди реконструкцията бе загубен – 0:2 от Сепси на 27 юли 2023 г. Така срещу Трабзонспор освен нова страница пред ЦСКА стои и задачата да съхрани традиция, устояла над шест десетилетия.

"Тема Спорт"

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Снимки: Sportal.bg