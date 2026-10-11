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Алехандро Балде изпада във все по-трудна ситуация и трябва да преосмисли приоритетите си

  • 11 окт 2026 | 17:04
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Алехандро Балде изпада във все по-трудна ситуация и трябва да преосмисли приоритетите си

Алехандро Балде се намира в изключително сложна ситуация в Барселона и бъдещето му в клуба изглежда все по-несигурно, коментира испанският вестник „AS“. Левият защитник остана неизползвана резерва при победата над Хетафе, въпреки че треньорът Ханзи Флик даде шанс на редица футболисти, които не бяха ангажирани с националните си отбори по време на паузата за международни мачове. Така Балде продължава да бъде далеч от плановете на германския специалист, след като през лятото бе предупреден, че статутът му в състава се е променил и може да получава значително по-малко игрово време.

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

До момента 22-годишният защитник е записал едва 12 минути през сезона – в мач за Купата на краля срещу Расинг Сантандер, когато изходът на срещата вече бе решен. В йерархията на Флик той изостава сериозно от младия Хави Еспарт и Жоао Кансело в конкуренцията за позицията на левия бек. Ситуацията е още по-разочароваща на фона на силните му изяви през сезоните 2022/23 и 2024/25, когато се отчете съответно със седем и десет асистенции, но под ръководството на Чави. През миналата кампания обаче приносът му в офанзивен план бе минимален, тъй като не записа нито едно голово подаване на фона на силните предходни кампании..

Флик: Ранният гол много ни улесни
Флик: Ранният гол много ни улесни

Балде избра да остане в Барселона през лятото с надеждата да си върне титулярното място, въпреки че имаше възможности да напусне. Засега обаче решението му не дава резултат, а наближаването на зимния трансферен прозорец поставя пред него необходимостта от нова равносметка. Според „AS“ защитникът ще трябва да реши дали да продължи да се бори за мястото си на „Камп Ноу“, или да потърси ново предизвикателство, ако игровото му време не се увеличи.

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Снимки: Gettyimages

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