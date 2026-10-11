Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Интер Маями постигна убедителна победа с 4:0 срещу Ди Си Юнайтед в домакински мач от американската МЛС. Домакините контролираха изцяло събитията в мача, като точни за успеха бяха Луис Суарес ('3, '39) и Лионел Меси ('47, '60). Така "разавите" спряха негативната си серия от пет поредни мача без успех в първенството.

Двубоят започна с ранен натиск на домакините и резултатът бе открит още в 3-ата минута. Херман Бертераме центрира прецизно от лявото крило, а Луис Суарес засече топката и я прати неспасяемо в горния ляв ъгъл на вратата за 1:0.

Vintage @LuisSuarez9 😱 Acrobatic finish from Luis Suárez less than 3 minutes into the game. https://t.co/45S5U03U13 — Major League Soccer (@MLS) October 10, 2026

Преднината на домакините бе удвоена в 39-ата минута. Лионел Меси отправи силен удар, който бе спасен от противниковия вратар, но топката стигна до Херман Бертераме. Той с глава я свали към Луис Суарес, който отблизо отбеляза втория си гол в мача за 2:0.

Само две минути след почивката Интер Маями нанесе нов удар. Луис Суарес овладя трудна топка в наказателното поле и я продължи към Лионел Меси, който отклони кълбото във вратата за 3:0.

Крайният резултат бе оформен в 60-ата минута. Лео Меси получи подаване пред наказателното поле, елегантно финтира противников защитник и с прецизен изстрел отбеляза второто си попадение в срещата за крайното 4:0.

Messi magic 🪄 Two goals for the World Cup Champion. https://t.co/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

След този успех Интер Маями събра актив от 49 точки и заема 2-рото място в класирането на Източната конференция. Отборът на Ди Си Юнайтед се намира на 12-ата позиция в таблицата с актив от 30 точки.

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Снимки: Gettyimages