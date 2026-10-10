Габриел Жезус титуляр за Барселона днес (съставите)

Безгрешният до момента тим на Барселона приема Хетафе в среща от осмия кръг на Ла Лига. Двубоят е от 19:30 часа на “Спотифай Камп Ноу”.

Изобщо от началото на сезона каталунците са спечелили всичките си осем мача, включително и първия си в Шампионската лига. Сега обаче отборът не може да разчита на голмайстора си Рафиня, който се възстановява от травма. Вместо него като централен нападател излиза новото попълнение Габриел Жезус, за когото това е първи старт за отбора изобщо. Изненадващо Педри и Кубарси са резерви, а титуляр е и Гави. На вратата се завръща Жоан Гарсия.

𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 📝 #BarçaGetafe https://t.co/pWdEl0j7VN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2026

Хетафе пък изпитва трудности, но пък в последния кръг надви Малага с 1:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google