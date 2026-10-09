Симеоне говори за Меси и Марадона, като също се оплака от международната пауза

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди утрешното гостуване на Алавес в Ла Лига. Столичани се стремят да удължат отличната си серия от резултати във Витория, а наставникът Диего Симеоне ще може да разчита на целия си наличен състав.

Запитан дали би избрал Лионел Меси или Диего Марадона за решителен финал, Симеоне предпочете да отдаде почит и на двете легенди, вместо да ги противопоставя: „Няма да влизам в капана да избирам единия. Имах щастието да играя редом до Марадона, но не и с Меси. Ние, аржентинците, трябва да сме признателни, че притежаваме двамата най-велики футболисти в историята. Меси счупи всякакви граници, при това винаги с огромно уважение. Като аржентинец му благодаря за всичко, което ни даде, но най-вече за това, че ни показа как да се борим. Научи ни, че когато нещата вървят зле, трябва да продължаваме напред.“

🇦🇷🐐 Diego Simeone speaks about Messi and Maradona. Question: "You played alongside Maradona and you’ve watched Messi. If you had to choose one of them as a coach for a match tomorrow, which of the two would you pick?" Diego Simeone: “Look, I’m not going to fall into the easy, demagogic game of choosing one over the other. You’ve presented the question to me in a different way, but ultimately, you’re still trying to get me to choose one. I think I was fortunate enough to play alongside Maradona, but I wasn’t fortunate enough to play alongside Messi. The truth is that we Argentinians are grateful to have had two extraordinary footballers, the greatest in history. Messi, in terms of numbers, is unbeatable. Unbeatable. The truth is that the growth he’s shown as a person and as an athlete has broken every possible barrier, because he’s always conducted himself with respect and good behaviour. And that’s difficult to maintain for 20 or 25 years. I don’t even know how many years he’s been playing now. As an Argentinian, I want to thank him for everything he’s given us. The truth is that he’s brought us so much joy, but above all, for what he’s taught us. Because he’s taught us how to fight. He’s taught us that when things go wrong, you have to keep pushing and never give up. And I think that’s Messi’s greatest value to Argentinians, at least for me." — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 9, 2026

Треньорът на „рохибланкос“ също като други наставници обърна внимание и на натоварения международен календар, изразявайки опасения за физическото изтощение на състезателите, част от които изиграха почти по четири мача за кратък период: „Ясно е, че това носи финансови дивиденти за федерациите, но трябва да се потърси и мнението на самите футболисти. Не бива да забравяме, че футболът е шоу, а за да отговаря спектакълът на заплатената цена, играчите се нуждаят от пълноценна почивка. По време на паузата ние отпочинахме и бяхме с близките си, но от спортна гледна точка ритъмът се нарушава.“

Попитан как би оптимизирал календара, Симеоне подчерта пълната си концентрация върху предстоящата среща: „С цялото ми уважение, мисля само за Алавес. Нека тези, чиято работа е това, да му мислят“.

🇦🇷🔴⚪️ Question: "Have you benefited from anything during this three week international break?" Diego Simeone: "Well, we've rested (laughs). That's the most positive thing. We've had the opportunity to spend time with our families, enjoy some free time, and be with them. Honestly, that's something you appreciate because, obviously, without being able to compete, we've tried to distribute the training sessions and days off in the best possible way. So, from that perspective, yes, we've genuinely been able to enjoy time with our families. But from a sporting perspective, which is obviously what interests us, the continuity is disrupted. As I was saying earlier, that continuity gets broken. We'll see how they evaluate this first experience. Hopefully, it will remain just an experiment, and from there, they'll speak with the players. Because I believe, and I'll repeat it again, that this is a spectacle. And for the spectacle to live up to the expectations of the people who pay for tickets to come and watch, the players need to be in good condition at all times. Otherwise, people start asking, ‘Why isn't he playing? Why isn't he playing?’ And the answer is, ‘He's not playing because he only arrived yesterday at six in the evening, or at eight in the morning.’ It's not that simple." — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 9, 2026

Наставникът на мадридчани очаква труден мач срещу един от най-стабилните отбори в защита: „Изправяме се срещу сериозен съперник – тимът с най-малко допуснати попадения в първенството. Кике (б.ред. - треньорът на Алавес) се справя блестящо в дефанзивен план, така че ни чака сложно изпитание на чужд терен.“

Симеоне изрази задоволство и от състоянието на нападателя Хулиан Алварес, отбелязвайки неговия ентусиазъм и постоянство, които дават допълнителна дълбочина на атаката. Той потвърди също, че Александър Сьорлот и Пабло Бариос се намират в отличен ритъм на тренировките и ще получат игрови минути, осигурявайки различни тактически опции за състава.

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Снимки: Gettyimages