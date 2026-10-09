Симеоне говори за Меси и Марадона, като също се оплака от международната пауза

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди утрешното гостуване на Алавес в Ла Лига. Столичани се стремят да удължат отличната си серия от резултати във Витория, а наставникът Диего Симеоне ще може да разчита на целия си наличен състав.
Запитан дали би избрал Лионел Меси или Диего Марадона за решителен финал, Симеоне предпочете да отдаде почит и на двете легенди, вместо да ги противопоставя: „Няма да влизам в капана да избирам единия. Имах щастието да играя редом до Марадона, но не и с Меси. Ние, аржентинците, трябва да сме признателни, че притежаваме двамата най-велики футболисти в историята. Меси счупи всякакви граници, при това винаги с огромно уважение. Като аржентинец му благодаря за всичко, което ни даде, но най-вече за това, че ни показа как да се борим. Научи ни, че когато нещата вървят зле, трябва да продължаваме напред.“
Треньорът на „рохибланкос“ също като други наставници обърна внимание и на натоварения международен календар, изразявайки опасения за физическото изтощение на състезателите, част от които изиграха почти по четири мача за кратък период: „Ясно е, че това носи финансови дивиденти за федерациите, но трябва да се потърси и мнението на самите футболисти. Не бива да забравяме, че футболът е шоу, а за да отговаря спектакълът на заплатената цена, играчите се нуждаят от пълноценна почивка. По време на паузата ние отпочинахме и бяхме с близките си, но от спортна гледна точка ритъмът се нарушава.“
Попитан как би оптимизирал календара, Симеоне подчерта пълната си концентрация върху предстоящата среща: „С цялото ми уважение, мисля само за Алавес. Нека тези, чиято работа е това, да му мислят“.
Наставникът на мадридчани очаква труден мач срещу един от най-стабилните отбори в защита: „Изправяме се срещу сериозен съперник – тимът с най-малко допуснати попадения в първенството. Кике (б.ред. - треньорът на Алавес) се справя блестящо в дефанзивен план, така че ни чака сложно изпитание на чужд терен.“
Симеоне изрази задоволство и от състоянието на нападателя Хулиан Алварес, отбелязвайки неговия ентусиазъм и постоянство, които дават допълнителна дълбочина на атаката. Той потвърди също, че Александър Сьорлот и Пабло Бариос се намират в отличен ритъм на тренировките и ще получат игрови минути, осигурявайки различни тактически опции за състава.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages