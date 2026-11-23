Руди Фьолер защити Румениге по казуса с Мусиала

Коментарите на ръководните фактори в Байерн (Мюнхен) относно здравословното състояние на Джамал Мусиала предизвикаха сериозен отзвук във футболния свят. Особено силна реакция породиха думите на 71-годишния Карл-Хайнц Румениге, който изрази съмнения дали някой друг клуб би купил халфа при настоящите обстоятелства. В негова защита обаче се обяви спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер.

В предаването „Скай90“ 66-годишният Фьолер подчерта, че проявява пълно разбиране към опасенията на Румениге. По думите му за мнозина в баварския клуб е било ясно, че след възникналите проблеми повечето потенциални купувачи биха предпочели да изчакат, преди да предприемат каквито и да било стъпки.

Фьолер все пак уточни, че Мусиала така или иначе не е бил поставян в трансферната листа и именно затова договорът му е бил удължен. Той допълни, че ръководството на Байерн разчита на младока за постигането на високи цели и очаква от него изяви на световно ниво.

Темата около здравословното състояние на 23-годишния плеймейкър отново излезе на преден план след завръщането му в игра срещу Кьолн (1:1) в петък, след като се възстанови от мускулно разкъсване. Преди това при Мусиала беше установена неврологична дисфункция, довела до принудителната му ранна смяна в две контроли в началото на сезона.

Подобно на Дитмар Хаман, Фьолер също не е изненадан от спада в пазарната стойност на играча, като посочи, че всеки футболен специалист е наясно с подобен ефект в първия момент след подобни проблеми.

Въпреки разразилите се дискусии и на фона на сериозния брой контузени в състава на Байерн, спортният директор на ГФС смята, че Мусиала може да бъде решаващ фактор за тима в следващите срещи. Фьолер отличи включването му от резервната скамейка срещу Кьолн, като заяви, че халфът се е представил отлично и е загатнал за реалните си възможности.

Фьолер припомни, че Мусиала все още притежава онази специална класа, дрибъл и скорост при овладяването и воденето на топката, като призова да има вяра и надежда за пълното му възстановяване. В началото на ноември Ули Хьонес изрази съмнение дали 23-годишният талант ще успее някога да достигне предишното си равнище.

Байерн се нуждае от Мусиала в предстоящите натоварени седмици с мачове през няколко дни, като още в сряда вечер на германския гранд предстои двубой срещу Лил в Шампионската лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google