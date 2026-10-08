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Меси с послание и към починалия си баща

  • 8 окт 2026 | 11:34
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Освен че написа дълго обръщение в Инстаграм относно последния си мач с екипа на Аржентина - победата с 3:0 в контролата с Бенин, Лионел Меси публикува и своя снимка с послание към баща си Хорхе Меси, който почина в началото на август.

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“Не знаеш колко много ни липсваше снощи…”, написа Меси към снимка от своя бенефис за “Албиселесте”, на която гледа към небето. Още в началото на своята реч след края на мача нападателят призна: “Първият човек, за когото мисля в момента, е моят баща”. Също така в изявлението си от края на август, в което обяви оттеглянето си от националния отбор, 39-годишният играч сподели, че именно смъртта на неговия баща го е направила още по-убеден в това негово решение.

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Снимки: Gettyimages

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