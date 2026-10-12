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Барселона обяви групата си за гостуването на Галатасарай, все още има важни отсъстващи

  • 12 окт 2026 | 12:16
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Треньорският щаб на Барселона определи състава за предстоящия двубой от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига срещу Галатасарай в Истанбул. В списъка от 22-ма играчи липсват контузените Рафиня и Френки де Йонг, както и Андреас Кристенсен и Рууни Барджи.

Каталунците потеглиха към Турция с чартърен полет от летище „Ел Прат“, като делегацията се оглавява от клубния президент Жоан Лапорта, придружаван от членовете на борда на директорите Жоан Солер, Шавиер Пуч, Карме Ортала и Жауме Сантивери. Целта пред испанския гранд е да постигне втори пореден успех в най-престижния европейски турнир след изразителната победа с 5:1 над Фейенорд на старта.

В състава се завръща Ерик Гарсия, който пропусна първия европейски мач заради наказание от миналия сезон след червения си картон на 1/4-финалите срещу Атлетико Мадрид на стадион „Метрополитано“.

Относно възстановяването на отсъстващите, Рафиня се очаква да бъде на линия за гостуването на Пари Сен Жермен на „Парк де Пренс“. Френки де Йонг пък може да се завърне в групата още за съботния двубой срещу Севиля в първенството след три месеца и половина извън терените.

Програмата на „блаугранас“ в турския мегаполис предвижда настаняване в хотел „Рафълс Истанбул“, последвано от официална пресконференция на наставника Ханзи Флик и защитника Пау Кубарси на стадион „РАМС Парк“ (познат като „Али Сами Йен“), след което отборът ще проведе последното си тренировъчно занимание.

Във вторник вечер Барселона ще играе с втория си екип за сезона — комбинация в черно и лилаво от специалната колекция на „Найки“, посветена на Коби Брайънт, с която тимът вече постигна успех с 5:0 срещу Елче на старта в първенството.

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