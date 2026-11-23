Един от най-добрите футболисти на Марсилия под въпрос за двубоя с Левски

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Един от основните футболисти на Марсилия - Пиер-Емил Хьойберг, е под въпрос за предстоящото домакинство на Левски в Лига Европа. Датският национал пропусна шокиращата загуба с 2:3 от Льо Ман заради вирусно заболяване.

Марсилия се сгромоляса срещу новак преди мача с Левски

Според информация на френските медии опитният полузащитник е имал здравословни проблеми след завръщането си от ангажиментите с националния отбор на Дания. Въпреки че първоначално попадна в разширената група на Марсилия за двубоя с Льо Ман, Хьойберг в крайна сметка отпадна от състава непосредствено преди срещата.

Отсъствието му принуди старши треньора Бруно Женезио да направи промяна в средата на терена, като мястото на датчанина беше заето от Жофри Кондогбия.

Хьойберг е сред най-важните футболисти в състава на френския гранд. Бившият играч на Тотнъм е ключова фигура в халфовата линия, а евентуалното му отсъствие срещу Левски би било сериозен проблем за домакините.

Към момента няма официална информация дали 31-годишният полузащитник ще бъде възстановен за двубоя със "сините", който ще се проведе в четвъртък на "Стад Велодром".

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