ПСЖ към Меси: Наслаждавай се, Лео!

Пари Сен Жермен отбеляза със специална публикация, отбелязваща края на кариерата на звездата Лионел Меси в националния отбор на Аржентина.
Късно снощи 39-годишният нападател изигра прощалния си мач за "гаучосите". Трикратният световен шампион победи Бенин с 3:0 в приятелски мач, като Меси записа един гол и две асистенции.
Меси игра за европейския клубен от 2021 до 2023 година.
"Краят на една незабравима кариера с националния отбор на Аржентина. Наслаждавай се, Лео", се казва в изявлението на парижани.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages