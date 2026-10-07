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ПСЖ към Меси: Наслаждавай се, Лео!

  • 7 окт 2026 | 23:00
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ПСЖ към Меси: Наслаждавай се, Лео!

Пари Сен Жермен отбеляза със специална публикация, отбелязваща края на кариерата на звездата Лионел Меси в националния отбор на Аржентина.

Късно снощи 39-годишният нападател изигра прощалния си мач за "гаучосите". Трикратният световен шампион победи Бенин с 3:0 в приятелски мач, като Меси записа един гол и две асистенции.

Меси игра за европейския клубен от 2021 до 2023 година.

"Краят на една незабравима кариера с националния отбор на Аржентина. Наслаждавай се, Лео", се казва в изявлението на парижани.

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Снимки: Gettyimages

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