Мароко или Сенегал: КАС обявява утре шампиона от Купата на африканските нации 2025

Развръзката около скандалния финал на Купата на африканските нации 2025 е съвсем близо. Спортният арбитражен съд (КАС) обяви официално, че във вторник следобед ще излезе с окончателно решение относно спора за титлата между отборите на Сенегал и Мароко. Това се случва повече от десет месеца след изиграването на двубоя на 18 януари 2026 година, спечелен от сенегалците на терена, но присъден служебно на мароканците.

От КАС потвърдиха, че заинтересованите страни вече са информирани за предстоящото обявяване. Случаят касае жалбата, подадена от Сенегалската футболна федерация срещу решението на Конфедерацията на африканския футбол (КАФ) и Кралската мароканска футболна федерация.

„Страните бяха уведомени, че решението на КАС ще бъде оповестено във вторник, 24 ноември 2026 година, в следобедните часове. Единствено информацията от официалните канали на КАС се счита за достоверна, като съобщението по казуса ще бъде качено на интернет страницата на съда. КАС преустановява всякакви контакти с медиите по този въпрос до официалното му публикуване“, се посочва в комюникето на арбитража.

Спорът датира от финалния мач преди десет месеца, когато Сенегал триумфира с 1:0 след продължения в среща, белязана от хаос и десетминутно прекъсване в добавеното време. Тогава съдията отсъди дузпа за Мароко, което доведе до остра реакция от сенегалския лагер. Селекционерът Пап Тиау и част от футболистите му дори напуснаха терена в знак на несъгласие, преди в крайна сметка да се завърнат в игра.

При изпълнението на наказателния удар Брахим Диас опита техничен изстрел тип „паненка“, но вратарят Едуар Менди улови топката без затруднения. В добавеното време Пап Гей донесе успеха на „лъвовете от Теранга“ със силен удар с левия крак.

Два месеца по-късно, на 17 март, Дисциплинарната комисия на КАФ отмени резултата и присъди служебна победа с 3:0 за Мароко. Апелативният орган на конфедерацията се позова на член 84 от правилника на турнира "ТоталЕнерджис Купа на африканските нации Мароко 2025", обявявайки сенегалския тим за отказал се от участие. Тази санкция накара Сенегал незабавно да отнесе спора до висшата спортна юрисдикция в Лозана, чието решение се очаква днес.

🌍🏆 CAS are set to deliver the final verdict on AFCON 2025 official winner on Tuesday. Morocco and Senegal have been notified and wait for the decision next. 🔜 https://t.co/3U1XI4wXoH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2026

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