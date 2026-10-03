От ОАЕ с политически натиск и заплахи след признаването на Ман Сити за виновен

Обединените арабски емирства са отправили предупреждение към Великобритания за възможно изтегляне на инвестиции за милиарди паунди на фона на напрежението около делото срещу Манчестър Сити, твърди The Mirror. Според публикацията отношенията между двете страни са поставени под допълнително напрежение след решението на независимата комисия, която призна клуба за виновен по обвиненията за сериозни нарушения на финансовите правила на Премиър лийг.

Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар

Темата бе засегната и от премиера Анди Бърнам, който заяви, че би бил „много притеснен“, ако собствениците от Абу Даби напуснат Манчестър Сити. Бърнам определи City Football Group и свързаните с него структури като „огромен партньор в изграждането на модерния Манчестър“ и посочи инвестициите им не само в „Етихад“, но и в града. Именно тези коментари предизвикаха политически реакции, като либералдемократите поискаха от премиера да разкрие контактите си със собствениците на клуба и представители на ОАЕ.

Британският премиер би бил "много притеснен, ако собствениците на Ман Сити се оттеглят

Манчестър Сити от своя страна обжалва решението на комисията и продължава да отрича да е извършвал нарушения. Според Reuters Висшата лига твърди, че клубът е използвал фиктивни търговски договори, за да завиши приходите си и да занижи разходите си с над 900 милиона паунда в продължение на близо десетилетие, докато „гражданите“ настояват, че решението съдържа съществени грешки по отношение на фактите и правото.

Ман Сити ще гради защитата си върху тезата, че спонсорските средства идват от правителството на Абу Даби

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages