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Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар

  • 3 окт 2026 | 10:31
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Обжалването на Манчестър Сити срещу решението за финансовите нарушения във Висшата лига може да срещне сериозно препятствие заради изявление на основния спонсор на клуба „Етихад Еъруейз“ от 2015 г. Според информация на "Сън" авиокомпанията е заявила пред американските власти, че сама е финансирала спонсорския си договор със Сити, което противоречи на една от линиите на защита, които клубът се очаква да използва в обжалването.

Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити
Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити

"Гражданите" оспорват заключенията, според които около 830 милиона паунда от спонсорски плащания в периода между 2009 и 2018 г. са били осигурени от собствениците на клуба, а не от самите търговски партньори. В документ до американските министерства на търговията, транспорта и външните работи през май 2015 г. „Етихад“ е отхвърлила твърденията, че правителството на Абу Даби е плащало за спонсорството на Манчестър Сити, и е посочила, че средствата са дошли от собствената ликвидност на авиокомпанията.

Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства
Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

Независима комисия на Висшата лига постанови, че Сити е нарушил сериозно финансовите правила в продължение на девет сезона, като е използвал привидни търговски договори за изкуствено увеличаване на приходите си. Клубът категорично отрича обвиненията и вече подаде официална жалба срещу решението, определяйки го като съдържащо съществени грешки по правни и фактически въпроси.

ФА също излезе с позиция за Манчестър Сити
ФА също излезе с позиция за Манчестър Сити

Междувременно „Етихад“ също реагира на решението на комисията и разкритикува Висшата лига, че не е потърсила позицията на авиокомпанията по време на процедурата. Спонсорът отхвърли всякакви внушения за неправомерни търговски договорености и заяви, че си запазва правото да предприеме правни действия.

Британският премиер би бил "много притеснен, ако собствениците на Ман Сити се оттеглят
Британският премиер би бил "много притеснен, ако собствениците на Ман Сити се оттеглят
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