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Белгия без две от най-големите си звезди срещу Франция

  • 3 окт 2026 | 15:45
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Белгия без две от най-големите си звезди срещу Франция

Белгия ще трябва да се справя без капитана си Юри Тилеманс и Кевин Де Бройне в мача срещу Франция от Лигата на нациите в понеделник, което е удар по шансовете на отбора на „Стад дьо Франс“.

Де Бройне вдъхнови Белгия за класика над Турция
Де Бройне вдъхнови Белгия за класика над Турция

Двамата са наказани, след като получиха официални предупреждения в поредни срещи, и трябва да изтърпят санкция от един мач, пропускайки последната от четирите срещи в турнира, изиграни в рамките на 10-дневния прозорец за мачове на националните отбори.

Де Бройне беше с основен принос за домакинската победа на Белгия с 3:0 над Турция в Лиеж в петък, но получи жълт картон в края на мача заради бурна реакция след извършено срещу него нарушение.

„Кевин просто беше разочарован и според мен дори не осъзнаваше какви са последствията от жълтия картон“, заяви селекционерът на Белгия Марк ван Бомел.

Успехът в петък беше втора победа за Ван Бомел в първите му три мача начело на отбора, но срещата не протече толкова гладко, колкото подсказваше крайният резултат. „Играехме много небрежно, когато владеехме топката“, каза новият селекционер на пресконференция.

„В резултат на това създадохме усещане у съперника, че може да създаде голови положения. Преди втория ни гол не успяхме да направим дори серия от 20 поредни паса. „Беше мач тип „пинг-понг“. Играта се пренасяше ту в едната, ту в другата половина за дълъг период от време, без обаче да съм имал усещането, че ще загубим. Но мисля, че се получи зрелищен мач. Просто това не е нещото, което един треньор обича да вижда. Подобни неща трябва да се изчистят. Тогава нивото ни ще се повиши, а съперникът ще има по-малко възможности да остане в играта", добави той.

35-годишният Де Бройне отбеляза два гола, а рекордьорът по попадения Ромелу Лукаку влезе като резерва и реализира 94-тия си гол за белгийския национален отбор.

„Страхотно е това, което продължават да правят за националния отбор. Не само за себе си, но и за останалите в състава. Когато са във форма, те повличат и другите след себе си“, каза Ван Бомел за ветераните.

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Снимки: Imago

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