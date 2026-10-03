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Вандали нападнаха стадиона на клуб от Ла Лига преди мач с участието на българин

  • 3 окт 2026 | 14:40
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Вандали нападнаха стадиона на клуб от Ла Лига преди мач с участието на българин

Завръщането на Райо Валекано на собствения му стадион след 140-дневно отсъствие бе белязано от сериозно напрежение и вандалски действия. Този следобед мадридският клуб приема Каляри в мача за Трофея на Вайекас, след като местните власти в област Мадрид най-после вдигнаха забраната за ползване на съоръжението. Вместо празник за феновете обаче, денят започна с тежки поражения по официалната ложа на стадиона.

Районът около стадиона бе изпъстрен с графити, призоваващи за незабавната оставка на клубния президент Раул Мартин Преса, а вътрешността на трибуните осъмна с материални щети.

Най-засегната се оказа официалната ложа, където трябваше да седнат ръководствата на Райо Валекано и Каляри по време на двубоя. Седалките в сектора са били нарязани и залети с червена и жълта боя.

Според информация на радио Кадена СЕР, група маскирани лица е проникнала на съоръжението през нощта, за да извърши погрома. Полицията вече разполага със записите от охранителните камери, предоставени от клуба, на които ясно се вижда нахлуването и вандализирането на ложата.

Въпреки нанесените щети, ръководството взе решение приятелската среща да се проведе по график. След като получи зелена светлина от областните власти, отборът от мадридския квартал ще стартира новия етап на своя стадион с двубоя срещу представителя на италианската Серия А.

В групата на Каляри за двубоя е 20-годишният българин Иван Сулев.

Снимка: https://x.com/RayoVallecano

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