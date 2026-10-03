България гони дивото в Рейкявик

Слушай на живо: Исландия - България

България излиза срещу Исландия в мач от третия кръг на Лига на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на унгареца Балаж Берке.

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Довечера своя дебют начело на националния отбор ще запише Атанас Рибарски. 41-годишният специалист наследи на треньорския пост подалия оставка Александър Димитров. Последният обяви, че напуска след нулевото равенство с Естония на стадион "Христо Ботев" във вторник. До момента Рибарски водеше юношеския национален тим, а преди това изпълняваше ролята на анализатор в щаба на Илиан Илиев.

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Нашите започнаха слабо тазгодишното издание на Лига на нациите - от две домакинства взехме само точка. "Лъвовете" стартираха с поражение срещу Люксембург, а след това дойдоха нулите срещу Естония в града под тепетата. Така се стигна и до оставката на Александър Димитров.

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Към групата с футболисти новият селекционер Атанас Рибарски повика централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. Нищо чудно реализаторът от Добрич да поведе атаката довечера. Припомняме, че от първоначално обявения разширен състав отпадна звездата на Лудогорец Ивайло Чочев, а след срещата с играчите от Великото херцогство извън сметките остана и капитанът на ЦСКА Теодор Иванов.

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България никога не е губила от Исландия - имаме четири победи и едно равенство срещу представителите на Ледената земя, но трикольорите не влизат като фаворит в настоящия мач. Домакините водят в класирането в групата с четири точки и голова разлика +3. Момчетата на Рибарски са на последното място с една точка и -1 при попаденията. Математически обаче все още нищо не е загубено, като максималният брой точки, които нашите могат да вземат до края на борбата в карето е 12.

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Исландия - България

Вероятен състав: Димитър Митов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Християн Петров, Илия Груев, Андриан Краев, Лукас Петков, Борислав Цонев, Здравко Димитров, Атанас Илиев.

Съдия: Балаж Берке (Унгария)

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Лаугардалсволур", Рейкявик



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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