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Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

  • 3 окт 2026 | 07:20
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Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

Днес предстои да се изиграят първите четири срещи от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Основният акцент пада върху двубоя между Крумовград и Спартак (Плевен), който ще определи съперника на Левски.

Лидерът във Втора лига Вихрен гостува на Ботев (Нови пазар) в опит да си уреди сблъсък с Локомотив (София) в следващия етап на турнира. Друг от сериозните претенденти за промоция в елита - Фратрия, трябва да се справи с Балкан (Ботевград) по пътя си към мач с Ботев (Враца).

Другата среща от програмата противопоставя Черноморец (Балчик) и Етър.

Sesame Купа на България, втори предварителен кръг

3 октомври, събота, 14:00 ч.:

Крумовград - Спартак (Плевен)

Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)

Балкан (Ботевград) - Фратрия

Черноморец (Балчик) - Етър

4 октомври, неделя, 13:00 ч.:

Беласица - Добруджа

4 октомври, неделя, 14:00 ч.:

Миньор (Перник) - Берое

Оборище (Панагюрище) - Янтра (Габрово)

4 октомври, неделя, 15:00 ч.:

Родопа (Смолян) - Несебър

Нефтохимик - Спортист (Своге)

Волов (Шумен) - Черноморец (Бургас)

Загорец (Нова загора) - Рилски спортист

Национал - Локомотив (Горна Оряховица)

Ямбол - Хебър (Пазарджик)

Чавдар (Троян) - Марек

Бдин (Видин) - Монтана

Локомотив (Мездра) - Пирин (Благоевград)

Спартак (Пловдив) - Ботев (Ихтиман)

Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)

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