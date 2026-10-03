Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

Днес предстои да се изиграят първите четири срещи от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Основният акцент пада върху двубоя между Крумовград и Спартак (Плевен), който ще определи съперника на Левски.
Лидерът във Втора лига Вихрен гостува на Ботев (Нови пазар) в опит да си уреди сблъсък с Локомотив (София) в следващия етап на турнира. Друг от сериозните претенденти за промоция в елита - Фратрия, трябва да се справи с Балкан (Ботевград) по пътя си към мач с Ботев (Враца).
Другата среща от програмата противопоставя Черноморец (Балчик) и Етър.
Sesame Купа на България, втори предварителен кръг
3 октомври, събота, 14:00 ч.:
Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
4 октомври, неделя, 13:00 ч.:
4 октомври, неделя, 14:00 ч.:
Оборище (Панагюрище) - Янтра (Габрово)
4 октомври, неделя, 15:00 ч.:
Волов (Шумен) - Черноморец (Бургас)
Загорец (Нова загора) - Рилски спортист
Национал - Локомотив (Горна Оряховица)
Локомотив (Мездра) - Пирин (Благоевград)
Спартак (Пловдив) - Ботев (Ихтиман)
Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google