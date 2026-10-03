Крумовград 0:0 Спартак (Плевен)

Крумовград и Спартак Плевен се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от Sesame Купа на България. Крайният победител от тази битка ще си осигури мач срещу Левски в следващата фаза на турнира. Двубоят стартира в 14:00 часа на спортния комплекс в Крумовград.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на боса на Ботев - Илиян Филипов, както и на президента на Крумовград Басри Саров, които ни напуснаха в рамките на десет дни.

В 7-ата минута Шола Аделани шутира, но вратарят на Крумовград Благой Макенджиев внимаваше и спаси. В 27-ата минута Марчев цетрира към наказателното поле. Той намери Станислав Маламов, който пое топката и я върна назад към включилия се Благовест Данчев. Халфът стреля силно от движение, но над вратата. На свой ред Спартак отговори с удар на Виктор Иванов, насочен право в Макенджиев.

Стартови състави:

Крумовград: 21. Благой Макенджиев, 2. Димитър Калчев, 20. Видол Сейменски, 22. Георги Иванов, 7. Момчил Цветанов (к), 16. Красимир Тодоров, 88. Благовест Данчев, 12. Станислав Маламов, 8. Богомил Божуркин, 11. Александър Георгиев, 9. Веселин Марчев

Спартак Плевен: 99. Петър Петров, 20. Пламен Спасов, 26. Даниел Стоянов, 8. Росен Маринов, 27. Аджеил Дас Невеш, 6. Виктор Иванов (к), 21. Костадин Велчев, 4. Мартин Трифонов, 24. Шола Аделани, 17. Георги Димитров, 25. Преслав Антонов

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google