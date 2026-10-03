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Прекъснаха пресконференцията на селекционера на ЕЙРЕ с нови провокации

  • 3 окт 2026 | 15:35
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Прекъснаха пресконференцията на селекционера на ЕЙРЕ с нови провокации

Пресконференцията на селекционера на Ирландия Хеймир Халгримсон преди мача с Израел от Лигата на нациите беше прекратена преждевременно след словесен сблъсък между представители на ирландската футболна асоциация и израелски журналисти. Напрежението възникна, след като репортер попита треньора за „идеология, основана на убийства“, а втори журналист обвини ирландските футболисти, че са обиждали израелските си съперници по време на предишния двубой. Пресаташето на Ирландия прекъсна въпросите, като определи второто твърдение като лъжа, след което размяната на реплики доведе до края на брифинга.

Пропалестински демонстрации прекъсваха на два пъти мача между Ейре и Австрия
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По-късно Халгримсон разговаря с ирландските журналисти в съблекалнята преди тренировката. Сблъсъкът е поредният епизод от напрежението около мачовете между двата национални отбора, след като изказвания на исландския специалист за войната в Газа предизвикаха остра реакция от израелската футболна федерация. Двубоят между Ирландия и Израел трябва да се играе в неделя в сръбския град Бачка Топола при закрити врата.

Започна разследване за расизъм на Израел - Ейре
Започна разследване за расизъм на Израел - Ейре
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Снимки: Gettyimages

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