Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Спортният директор на Левски Георги Костадинов разкри кога се очаква Акрам Бурас да се завърне в игра, ако възстановяването му протече по план. Той стори това след благотворителния мач между легенди на Левски и лекари от „Аджибадем Сити Клиник“.

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„Страхотна инициатива. Благодарим за поканата. Работим с тях вече от няколко години. Искам да благодаря на целия лекарски бранш. Гледаме да уважаваме лекарите, за да не си създаваме неприятности в работата с тях. Разбира се, за нас е удоволствие да работим с тях. Тази почивка ни дойде точно навреме. Имахме много натоварен график и контузени футболисти. Някои момчета не бяха правили подготовка. След паузата Левски ще изглежда още по-добре. Със сигурност ще се върне динамиката и енергията. Искам да пожелая успех на националния отбор. Видях някои от момчетата. Бяха посърнали, знам каква негативна енергия се изсипва върху тях. Казах им да запазят позитивизъм и ще покажат, че са на по-високо ниво. Ако всичко е наред, Бурас ще бъде готов във втората половина на месеца. Имаме качеството и опитът. Ние сме шампиони и всеки трябва да се съобразява с нас. Свиквам с ново амплоа. Имам страхотна възможност и попивам нови неща. Неусетно минава кариерата на един футболист. Хубаво е да се събираме за такива инициативи и да споделяме стари мигове и истории“.

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