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Шефът на съдиите и елитни арбитри в Турция остават в ареста

  • 3 окт 2026 | 15:40
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Шефът на съдиите и елитни арбитри в Турция остават в ареста

След акциите в турския футбол председателят на Централния съдийски комитет (МХК) Ферхат Гюндогду и още четирима заподозрени остават задържани под стража. Решението на съда в Истанбул бе съобщено в събота от агенция ДПА. Функционерите са изправени пред обвинения за фалшифициране на документи, злоупотреба с доверие и незаконно придобиване на лични данни.

Във вторник местната полиция задържа общо седем души, като останалите двама заподозрени бяха освободени условно. Действията бяха предшествани от обиски в Истанбул, Анкара и още два града. Освен Гюндогду, сред заподозрените се твърди, че са и двама водещи съдии.

МХК е орган към Турската футболна федерация, отговарящ за категоризирането и назначенията на реферите за шампионатните срещи, както и за оценяването на представянето им. Решенията на комисията отдавна са в центъра на вниманието на турските клубове и привърженици, които редовно оспорват съдийските наряди.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек обеща в публикация в социалната мрежа Х във вторник, че ще отстоява провеждането на „чист футбол“.

Скандал в Турция! Арестуваха шефа на съдиите
Скандал в Турция! Арестуваха шефа на съдиите
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