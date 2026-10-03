Блестящият Донарума говори за добрите си изяви и посочи своя фаворит за „Златната топка“

Вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума направи блестящ мач снощи срещу Франция на Стад дьо Франс“ в мача от Лигата на нациите, завършил 1:1. Стражът направи цели седем спасявания срещу "петлите" при равенството и заслужено бе избран за играч на мача, а след срещата говори пред журналистите.

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Преминал през лятото на 2025 година в Манчестър Сити, вратарят на „Скуадра адзура“ не е забравил бившите си съотборници от ПСЖ, срещу част от които се изправи в петък в мача от третия кръг на Лигата на нациите за сезон 2026/27.

„Фантастично е да видя отново толкова много приятели“, сподели с усмивка той пред ТФ1. Завръщането в Париж не разконцентрира опитния вратар и добави: „Да дойдеш тук и да изиграеш толкова силен мач не е нещо, което всеки може да постигне. Франция разполага с феноменален състав. Дори когато се налагаше да се защитаваме дълбоко в нашата половина, бяхме задружни. Бях разочарован след двубоя с Белгия, защото загубите болят, но това е началото на дълъг процес. Изключително съм доволен от показаното и от страхотното ни отношение. Голът на Бастони падна след негова смела преса в атака – точно това е манталитетът на голям отбор“.

27-годишният вратар на Манчестър Сити коментира и добрите си изяви: "Всички спасявания са трудни, но за мен най-тежко бе при удара на Рабио. Изключително щастлив съм, че успях да помогна на отбора. Направихме силен мач в невероятна атмосфера. Намирам се в добър период, чувствам се спокоен и направих добри спасявания, но най-важното е, че целият тим игра великолепно. Младите състезатели трябва да имат право на грешки, защото само така се трупат опит и зрялост. По-опитните сме тук, за да им помагаме на и извън терена и да им показваме, че е нужно пълно раздаване във всяка тренировка“.

🚨🚨 Gianluigi DONNARUMMA 🇮🇹 : « MON PRÉFÉRÉ POUR LE BALLON D’OR 🌕 ?



C’est OUSMANE DEMBÉLÉ 🇫🇷. 😁 »



🎥 @lequipedusoir pic.twitter.com/nkRERuiOjz — Actu Foot (@ActuFoot_) October 2, 2026

Запитан в микс зоната от репортер на „Екип“ кого би избрал за носител на отличието за най-добър футболист на изминалия сезон, стражът на Манчестър Сити отговори категорично: „За мен това е Усман Дембеле“.

Джанлуиджи Донарума игра рамо до рамо с френския нападател в ПСЖ в продължение на две години (2023–2025) – от момента, в който настоящият носител на „Златната топка“ пристигна от Барселона, до трансфера на италианския вратар от Лига 1 в Манчестър Сити. Заедно те спечелиха седем трофея, включително и Шампионската лига през сезон 2024/2025.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago