Начало на шоуто в "Арена София"!

Апоел Тел Авив и Реал Мадрид играят в момента помежду си в мач от третия кръг на Евролигата в "Арена София".

Апоел започна сезона със загуба и победа, докато "лос бланкос" записаха две поражения в първите си две срещи и със сигурност не желаят да стартират с 0-3.

Двата тима изиграха общо три срещи на българска земя помежду си през миналия сезон, но и трите бяха в "Арена Ботевград" - една в редовния сезон и две в плейофите. Испанският гранд надделя над израелския тим с 3-1 в плейофите.

Сред зрителите в залата е легендата на българския футбол Красимир Балъков.

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Първа част:

Двата тима си размениха по една серия от по 5 поредни точки в началните минути, като първо Апоел поведе с 5:0, но "белите" бързо изравниха за 5:5. След това двата съперника "се захапаха" здраво и Валтер Таварес с два точно изпълнени наказателни удара изравни за 7:7. Зак ЛиДей започна силно за израелския тим и с отиграване за три точки (кош плюс фаул) даде аванс от 10:7 на Апоел в средата на първата четвърт. Антонио Блейкни после вкара тройка и домакините отвориха разлика от 6 точки в своя полза.

Стартови състави:

Апоел: Илайджа Брайънт, Томаш Саторански, Зак ЛиДей, Василие Мицич, Бруно Кабокло

Реал Мадрид: Тимоте Луваву-Кабаро, Факундо Кампацо, Тео Маледон, Микаел Янтунен, Валтер Таварес

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Снимки: Sportal.bg