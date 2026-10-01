Официално: Орела се завърна в Монтана

Кметът на Монтана Златко Живков официално представи Атанас Атанасов-Орела като старши треньор на отбора. Договорът му е до 30 юни 2027 година. На стадион „Огоста“ той ще продължи да работи с Дилян Иванов и треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Двамата бяха част от щаба и на Божо Джуркович, който разтрогна договора си с клуба по взаимно съгласие след домакинската загуба с 0:5 от Хебър.

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„Искам да благодаря на Наско, че прие да поеме отбора в тази тежка ситуация. Сигурен съм, че ще се справи и ще класира Монтана в челото, където му е мястото“, заяви монтанският градоначалник.

Атанасов е убеден, че отборът ще излезе от това състояние, но това ще стане с много работа и с пълна отдаденост. Той разкри, че е възможно да привлече един или двама нови играчи. В неделя е и първото изпитание пред него. Тогава Монтана гостува на Бдин (Видин) в среща от втория предварителен кръг от турнира за Купата на България.

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