Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана

Официално: Орела се завърна в Монтана

  • 1 окт 2026 | 18:29
  • 533
  • 1
Официално: Орела се завърна в Монтана

Кметът на Монтана Златко Живков официално представи Атанас Атанасов-Орела като старши треньор на отбора. Договорът му е до 30 юни 2027 година. На стадион „Огоста“ той ще продължи да работи с Дилян Иванов и треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Двамата бяха част от щаба и на Божо Джуркович, който разтрогна договора си с клуба по взаимно съгласие след домакинската загуба с 0:5 от Хебър.

Алвеша и Монтана се разминаха на финалната права, на "Огоста" каца Орела
Алвеша и Монтана се разминаха на финалната права, на "Огоста" каца Орела

„Искам да благодаря на Наско, че прие да поеме отбора в тази тежка ситуация. Сигурен съм, че ще се справи и ще класира Монтана в челото, където му е мястото“, заяви монтанският градоначалник.

Атанасов е убеден, че отборът ще излезе от това състояние, но това ще стане с много работа и с пълна отдаденост. Той разкри, че е възможно да привлече един или двама нови играчи. В неделя е и първото изпитание пред него. Тогава Монтана гостува на Бдин (Видин) в среща от втория предварителен кръг от турнира за Купата на България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

  • 1 окт 2026 | 15:28
  • 2605
  • 1
Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

  • 1 окт 2026 | 15:05
  • 1270
  • 4
Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

  • 1 окт 2026 | 14:42
  • 3279
  • 1
Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 14:41
  • 6980
  • 3
Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

  • 1 окт 2026 | 14:25
  • 12129
  • 45
Черно море със зелена инициатива

Черно море със зелена инициатива

  • 1 окт 2026 | 13:55
  • 642
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 19:00
  • 1521
  • 2
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 682
  • 0
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 22283
  • 100
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 10342
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 2841
  • 23
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 25147
  • 97