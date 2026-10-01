Унгарец ще свири Исландия - България

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Европейската футболна асоциация обяви, че унгарецът Балаж Берке ще бъде съдия на съботния мач между Исландия и България от Лигата на нациите. В срещата на стадион "Лаугардалсвьолур" в Рейкявик Берке ще бъде подпомаган от Венцел Тот и Балаж Серт на тъчлинията, а четвъртият рефер ще бъде Mихай Капрай.

Отговорен за системата ВАР ще бъде Тамаш Богнар, подпомаган от Каталин Кулчар. Тяхната работа ще бъде наблюдавана от албанеца Албано Янку. Делегат на УЕФА е Джонатан Лийзи от Англия.

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42-годишният Берке води мач от Лига на нациите за втори път през тази есен, като в предишната серия той беше главен арбитър на Азербайджан - Швеция (1:3), също в Лига C. При последната си среща с българския футбол беше на късмет, тъй като ръководи двубоя Лудогорец – Селта от Лига Европа на 27 ноември 2025 г, завършила 3:2 за "орлите". Берке отсъди две дузпи за разградчани, едната след преглед със системата ВАР, за която първоначално не беше убеден, че трябва да я дава.

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Унгарецът е съдия на ФИФА от 2019 година, три пъти е избиран за най-добър съдия в страната си, като едната от анкетите е на Асоциацията на треньорите. Името му нашумя при най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9 септември 2025 година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.

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Снимки: Imago