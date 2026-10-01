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Защитник пред завръщане за Левски

  • 1 окт 2026 | 17:42
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Защитникът на Левски Оливер Камдем отново е на разположение на испанския наставника Хулио Веласкес. Десният бранител претърпя операция след мача с Борац Баня Лука в София, когато за последно беше титуляр. Футболистът на Левски вече тренира на пълни обороти и най-вероятно ще попадне в групата за мача с Черно море на стадиона във Варна на 11 октомври.

При евентуално завръщане "сините" ще могат да разполагат с цели трима десни защитници, а именно Алдаир, Камдем и Хевертон. Последният все още не може да се наложи в състава на Веласкес и за момента не впечатлява с престоя си в Левски, докато Алдаир е сред най-силните в тима до момента и дори наскоро подписа нов договор.

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