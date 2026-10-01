УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

Европейската футболна централа възобнови официалното дисциплинарно производство срещу Барселона по скандалния случай „Негрейра“. Действията на централата в Нион идват след мащабен сигнал, подаден от Реал Мадрид, съдържащ над 50 000 страници с документи, доказателства и свидетелски показания, уточнява “Ас”.

УЕФА има за цел да изясни всички обстоятелства около финансовите трансфери в периода между 2001 и 2018 г., по време на които каталунският клуб е изплатил 8,4 милиона евро на Хосе Мария Енрикес Негрейра — тогавашен заместник-председател на Съдийската комисия към Кралската испанска футболна федерация. Разследването ще установи каква е била реалната цел на тези плащания и дали те са оказали пряко влияние върху съдийските решения в испанския футбол.

Докато според испанското спортно законодателство случаят е с изтекла давност, регламентът на европейската централа позволява търсене на отговорност без давностен срок. Още при разкриването на аферата през април 2023 г. президентът на УЕФА Александър Чеферин определи казуса като един от най-тежките в историята: „Информирах се подробно и ситуацията е изключително сериозна. По мое мнение това е сред най-тежките казуси, които съм виждал във футбола. На ниво испанско първенство въпросът е с изтекла давност и не може да доведе до спортни санкции, но процедурите в испанската прокуратура продължават. Що се отнася до УЕФА, при нас давност няма.“

След период на изчакване на решенията на испанските съдебни власти, европейската централа задейства процедурата благодарение на предоставения от Реал Мадрид доказателствен материал. Назначеният по случая дисциплинарен инспектор вече анализира документите в детайли, като предстои събиране на допълнителни показания и изслушване на защитната позиция на Барселона.

Възможни тежки санкции за каталунците

От Реал Мадрид настояват Барселона да бъде лишена от спечелените трофеи в периода, в който са извършвани плащанията към Негрейра. Съгласно член 4 от правилника на УЕФА централата разполага с пълното право да извади всеки отбор от европейските клубни турнири, ако бъде доказан опит за нерегламентирано влияние върху изхода на футболни срещи.

Случаят съвпада и с мащабните обвинения на Премиър лийг в Англия срещу Манчестър Сити за финансови нарушения между 2009 и 2018 г. Преди време УЕФА наложи двугодишно наказание на английския клуб за европейските турнири, което впоследствие бе отменено от Спортния арбитражен съд (КАС).

Официално становище на УЕФА

Европейската централа потвърди получаването на материалите с официално съобщение: „УЕФА потвърждава, че получи от Реал Мадрид значителен обем от документи, свързани с текущото разследване срещу ФК Барселона по случая с бившия заместник-председател на Съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра. Инспекторите по етика и дисциплина към УЕФА приеха предоставените доказателства и ще ги оценят в рамките на текущата проверка.“

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