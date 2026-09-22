Линекер нападна съсобственика на Ман Юнайтед: Неприятен човек, поздравления за Глейзър, намериха някой по-лош дори от тях

Легендата на Англия Гари Линекер отправи унищожителни критики за управлението на сър Джим Ратклиф в Манчестър Юнайтед и специално към съсобственика на клуба. Бившият нападател не спести и някои квалификации към боса на "червените дяволи".

В подкаста "The Rest is Football", Линекер се изказа крайно негативно по адрес на Ратклиф: „Гледам Манчестър Юнайтед и виждам проблеми, които идват от върха. Трябва да поздравя семейство Глейзър, че намериха някой дори по-лош от тях, когото да обвиняват, и го вкараха там, за да поеме всички критики: Джим Ратклиф.“

🚨 Gary Lineker: “I look at Man United and I see that the problems, you know, it's that thing coming down from the top. I must say that I must congratulate the Glazers on finding someone even worse than them that they can blame and getting him in there and getting all the stick,… pic.twitter.com/VL2Ek2fkfe — United Zone (@ManUnitedZone) September 21, 2026

Бившият нападател на Евертън, Барселона и Тотнъм продължи с атаките към съсобственика на "червените дяволи": „Не мисля, че той е особено приятен човек и в момента футболният клуб е в пълен безпорядък по начина, по който се управлява. Така че, браво на Глейзър за това, че отклониха всичко от себе си!“

Линекер добави: „Този клуб е в голяма бъркотия. Имате стадион, който се разпада, всякакви оплаквания за различни неща. Губят млади таланти, изглежда, че това (б.ред. - напускането на Джей Джей Гейбриъл) ще се случи. Резултатите, непостоянството изглежда се завръщат. Те са подкрепяли мениджъра много пъти и това не е проработило, но трябва да има нещо, което се спуска от върха.“

Gary Lineker labels Sir Jim Ratcliffe an 'unpleasant human being' in scathing attack on Man United co-owner - and congratulates the Glazers on 'finding someone even worse than them' https://t.co/3yeJojeDdN — Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026

Юнайтед вече се раздели с двама постоянни мениджъри, откакто Ратклиф пое футболните операции. Ерик тен Хаг беше уволнен три месеца след като получи нов договор през октомври 2024 г., а неговият заместник, Рубен Аморим, напусна през януари тази година след 14 месеца начело.

Майкъл Карик беше назначен за постоянен мениджър през лятото, след като впечатли като временен наставник, записвайки 11 победи и три равенства в 16 мача, за да върне клуба в Шампионската лига. Сега обаче началото на сезона на отбора не е особено убедително.

Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Извън терена Ратклиф е силно критикуван за масови съкращения на персонал, както и за увеличаване на цените на билетите за мачове и преместване на притежатели на сезонни билети, за да се осигурят повече ВИП места. Ратклиф също така планира да построи нов стадион със 100 000 места. Освен това съсобственикът имаше противоречиво изказване по адрес на мигрантите, които според него са "колонизирали Великобритания".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google