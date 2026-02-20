Футболната асоциация няма да наказва сър Джим Ратклиф за скандалното му интервю

Футболната асоциация на Англия обяви, че няма да наказва собственика на Манчестър Юнайтед сър Джим Ратклиф заради коментарите му, които предизвикаха вълна от възмущение във Великобритания, но ще му припомни "неговите отговорности като част от английския футбол". Ратклиф, който получи критики от редица политици и публични личности, включително и премиера на Великобритания Киър Стармър, каза в интервю, че местната икономика не може да върви нагоре с толкова много новопристигащи имигранти, които разчитат на социални помощи.

"Великобритания е колонизирана", каза Ратклиф пред "Скай Нюз".

Заради думите си британският милиардер бе обект на атаки и от страна на феновете на Манчестър Юнайтед, които посочиха, че почти всички играчи в тима са дошли от чужбина, а самият той не плаща данъци във Великобритания, тъй като е избрал да живее в Монако.

