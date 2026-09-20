Фулъм - Ман Юнайтед, най-скъпото попълнение на "червените дяволи" за пръв път в групата

Манчестър Юнайтед гостува на Фулъм в мач от петия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” започнаха слабо сезона и до момента имат едва една победа, равенство и две поражения в първенството, а миналата седмица загубиха и градското дерби с Манчестър Сити. Тимът на Карик се нуждае от почти задължителна победа, за да поеме глътка въздух преди международната пауза. Не особено по-различна е ситуацията в лагера на “котиджърс”, които също започнаха много слабо кампанията и до момента имат три поражения и едно равенство, което ги закотвя на дъното в класирането с едва една точка.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик залага на сходен състав с този, който допусна поражението от “гражданите” преди седмица. Единствената промяна идва на левия бек, където Люк Шоу се завръща на мястото на Нусаир Мазрауи. Матеус Куня ще води отново атаката на тима в отсъствието на Бенямин Шешко, който не пътува за Лондон, макар до момента да не е ясна причината за отсъствието му. Добрата новина за Карик е първата поява в групата на най-скъпото лятно попълнение на тима - Карлос Балеба, който сяда на пейката.

Presenting your United XI to face Fulham ✊ — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2026

Наставникът на Фулъм Алваро Арбелоа не прави промени в своя състав спрямо тима, който точка срещу Ливърпул преди седмица. Давид Афенгрубер запазва мястото си в центъра на отбраната след впечатляващия си дебют и отново ще си партнира с Калвин Баси. Алекс Иуоби продължава да е поставян на лявото крило, Оскар Боб ще е отдясно на атаката, а в центъра ще е Джош Кинг.

Here's how The Fulham shape up. ⚪️ pic.twitter.com/0IxS0J3ldf — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 20, 2026

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Снимки: Gettyimages