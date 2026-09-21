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Шешко с проблем в подбедрицата, пропуска мачовете на Словения

  • 21 сеп 2026 | 20:14
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Нападателят на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко е с травма в подбедрицата, която обаче не е сериозна, но независимо от това той беше освободен от лагера на националния тим на Словения, информира “Атлетик”.

Той е получил повторно възпаление на проблема, който го извади от игра през лятото. Макар да не се смята, че контузията е сериозна, е възможно той да се нуждае от период на почивка. Планът за възстановяване на 23-годишния играч ще бъде определен, след като резултатите от изследванията покажат степента на контузията.

Шешко изигра последните два месеца от миналия сезон, въпреки че изпитваше този проблем, докато Юнайтед се бореше за класиране в Шампионската лига. След отсъствието си в предсезонната подготовка Шешко настояваше да се завърне в игра през август. През юни той често посещаваше клубната база в Карингтън.

Новото усложнение подсказва, че е възможно той да е имал нужда от малко повече време за възстановяване, макар че при този тип контузии преценката е трудна. След като отбеляза гол срещу Сабах, Шешко заяви, че е бил задържан извън игра по-дълго от обичайното, за да се гарантира, че контузията е напълно излекувана.

В изявление на Юнайтед, публикувано в понеделник, се казва: „Бенямин ще премине изследвания през тази седмица, след което ще бъде определен индивидуалният му план за възстановяване.“

Шешко пропусна тренировката след двубоя с Брайтън за Купата на Лигата миналата седмица, а след това не попадна в групата за гостуването на Фулъм. Следващият мач на Юнайтед е домакинството на Тотнъм след паузата за националните отбори – на 10 октомври.

Шешко получи контузията, след като в началото на пролетта бе ритнат в подбедрицата, но продължи да играе до домакинството на Ливърпул на „Олд Трафорд“ през май. Миналия сезон той отбеляза 12 гола за Юнайтед, а през настоящата кампания има два.

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