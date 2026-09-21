Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа смята, че съдиите не са искали Манчестър Юнайтед да загуби в мача помежду им, който завърши 1:1 и бе от 5-ия кръг на Премиър лийг.

Ман Юнайтед се спаси от поражение с гол в самия край при гостуването на Фулъм

В предишния си мач „червените дяволи“ загубиха с 0:1 у дома от Манчестър Сити. По-късно Pro Ref, организацията, отговорна за професионалните съдии в Англия, призна грешка на ВАР при отсъждането на гола на нападателя на „гражданите“ Ерлинг Холанд.

🚨 Álvaro Arbeloa tells Sky: “Every decision was for them. I knew after the game against Manchester City that they don't like Manchester United to lose”.



“There were so many things for Man United, you can see it in the foul by Maguire”. pic.twitter.com/HwBYD59eiS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2026

„Всички нарушения бяха в тяхна полза. Всяко решение беше за тях. И аз го знаех. След мача със Сити знаех, че на Юнайтед няма да бъде позволено да загуби тук. Заслужавахме малко повече. Бяхме толкова близо и отново имахме малко нещастие. Знаехме, че ще бъде трудно срещу такъв голям отбор. Бяхме наясно и какво се случи миналата седмица. Видяхме как съдиите работиха през целия мач, така че беше трудно и нямахме късмет“, заяви Арбелоа пред Sky Sports.

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Снимки: Gettyimages