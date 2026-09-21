Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа смята, че съдиите не са искали Манчестър Юнайтед да загуби в мача помежду им, който завърши 1:1 и бе от 5-ия кръг на Премиър лийг.
Ман Юнайтед се спаси от поражение с гол в самия край при гостуването на Фулъм
В предишния си мач „червените дяволи“ загубиха с 0:1 у дома от Манчестър Сити. По-късно Pro Ref, организацията, отговорна за професионалните съдии в Англия, призна грешка на ВАР при отсъждането на гола на нападателя на „гражданите“ Ерлинг Холанд.
„Всички нарушения бяха в тяхна полза. Всяко решение беше за тях. И аз го знаех. След мача със Сити знаех, че на Юнайтед няма да бъде позволено да загуби тук. Заслужавахме малко повече. Бяхме толкова близо и отново имахме малко нещастие. Знаехме, че ще бъде трудно срещу такъв голям отбор. Бяхме наясно и какво се случи миналата седмица. Видяхме как съдиите работиха през целия мач, така че беше трудно и нямахме късмет“, заяви Арбелоа пред Sky Sports.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages