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  3. Реал, Барселона и Ман Сити опитват да отмъкнат най-големия талант на Ман Юнайтед

Реал, Барселона и Ман Сити опитват да отмъкнат най-големия талант на Ман Юнайтед

  • 16 сеп 2026 | 18:34
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Реал, Барселона и Ман Сити опитват да отмъкнат най-големия талант на Ман Юнайтед

15-годишният талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Габриел е поискал да напусне клуба, а бъдещето му на „Олд Трафорд“ вече е сериозно поставено под въпрос. Нападателят, известен с прякора „Малкия Меси“, е поискал регистрацията му да бъде прекратена с незабавен ефект, което би му позволило да стане свободен агент. Решението е изненадало ръководството на „червените дяволи“, тъй като Габриел е бил предвиден за групата за мача с Брайтън за Купата на Лигата.

Според информацията на „Мирър“ интерес към младия нападател има от няколко клуба, сред които Реал Мадрид, Барселона, Челси, Манчестър Сити, Арсенал и други европейски тимове. Ситуацията обаче е по-сложна заради възрастта на Габриел и регулациите относно трансферите на непълнолетни футболисти. Той все още има договор с Манчестър Юнайтед, а клубът не е дал съгласие за прекратяване на регистрацията му.

Шок в Манчестър Юнайтед: най-големият талант на клуба поиска да напусне
Шок в Манчестър Юнайтед: най-големият талант на клуба поиска да напусне

Младокът се превърна в една от най-обсъжданите фигури в академията на Манчестър Юнайтед, след като през миналия сезон отбеляза 26 гола в 29 мача за юношеския тим. През това лято той получи възможност да тренира с първия състав и дори записа неофициален дебют в контролата срещу Атлетико Мадрид. Само преди дни Габриел направи и впечатляващ дебют в Младежката Шампионска лига, отбелязвайки хеттрик при победата с 5:0 над Сабах.

От „Олд Трафорд“ се надяват да разрешат ситуацията и да убедят таланта да остане. Габриел е част от академията на клуба от 11-годишна възраст и вече е смятан за един от най-перспективните играчи в нея. Ако обаче раздялата стане факт, Манчестър Юнайтед може да се окаже изправен пред битка за задържането на един от най-ярките си млади таланти, докато редица европейски клубове следят внимателно развитието на ситуацията.

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