Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед, Джим Ратклиф, може да бъде санкциониран от Футболната асоциация (ФА) заради изказванията си по адрес на мигрантите.

Ратклиф предизвика вълна от недоволство с противоречивите си възгледи, а премиерът Киър Стармър настоя той да се извини. Смята се, че ФА разглежда коментарите му, за да установи дали те уронват престижа на футбола. Ако се стигне до такова заключение, ръководният орган може да започне разследване и евентуално да повдигне обвинение. Въпреки че една евентуална глоба едва ли би затруднила един от най-богатите хора на Острова, подобна ситуация би била смущаваща за основателя на химическия гигант ИНЕОС и частичен собственик на Юнайтед.

В интервю за Sky News той заяви: „Не може да имаш икономика с девет милиона души на социални помощи и огромни нива на имигранти, които прииждат. Искам да кажа, че Обединеното кралство е колонизирано. Това струва твърде много пари. Великобритания е колонизирана от имигранти, нали така? Населението на Обединеното кралство беше 58 милиона през 2020 г., а сега е 70 милиона. Това са 12 милиона души.“ Данните на Службата за национална статистика (ONS) обаче показват, че населението на Обединеното кралство е било 67 милиона към средата на 2020 г. и 70 милиона към средата на 2024 г.

Премиерът Стармър коментира в социалната мрежа X: „Обидно и грешно. Великобритания е горда, толерантна и разнообразна страна. Джим Ратклиф трябва да се извини.“

Говорител на „Даунинг Стрийт“ заяви, че коментарите „обслужват интересите на онези, които искат да разделят страната ни“.

Впоследствие Ратклиф излезе с изявление, в което поясни думите си и подчерта, че е важно „да се поддържа открит дебат за предизвикателствата пред Обединеното кралство“.

„Съжалявам, че изборът ми на думи е обидил някои хора в Обединеното кралство и Европа и е предизвикал безпокойство, но е важно да се повдигне въпросът за контролираната и добре управлявана имиграция, която подкрепя икономическия растеж“, се казва в изявлението му. „Коментарите ми бяха направени в отговор на въпроси относно политиката на Обединеното кралство по време на Европейската индустриална среща на върха в Антверпен, където обсъждах значението на икономическия растеж, работните места, уменията и производството в Обединеното кралство. Намерението ми беше да подчертая, че правителствата трябва да управляват миграцията паралелно с инвестициите в умения, индустрия и работни места, така че дългосрочният просперитет да бъде споделен от всички. От решаващо значение е да поддържаме открит дебат за предизвикателствата пред Обединеното кралство.“

Изказванията на 73-годишния бизнесмен предизвикаха гневни реакции. Кметът на Голям Манчестър, Анди Бърнам, определи коментарите му като „неточни, обидни и подстрекателски“.

Тръстът на привържениците на Манчестър Юнайтед публикува позиция в X, която също бе критична към изказванията на Джим Ратклиф: „Никой фен не трябва да се чувства изключен от това да следва или подкрепя клуба заради своята раса, религия, националност или произход. Коментарите от страна на висшето ръководство на клуба трябва да улесняват приобщаването, а не да го затрудняват. Тук не става въпрос за политика, а за това да се гарантира, че ръководителите на Манчестър Юнайтед действат по начин, който обединява привържениците, а не маргинализира част от нашата фенска база.“

Междувременно от Клуба на мюсюлманските привърженици на Манчестър Юнайтед заявиха, че използването на думата „колонизация“ само „разпалва пламъците“.