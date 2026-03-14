Сър Джим Ратклиф: Карик върши отлична работа

Един от собствениците на Манчестър Юнайтед - сър Джим Ратклиф, се изказа ласкаво за работата, която до момента върши временният мениджър на отбор Майкъл Карик. Британският милиардер обаче отказа да коментира дали има шанс през лятото бившият халф да бъде назначен на поста за постоянно.

Манчестър Юнайтед спечели шест от първите осем мача под ръководството на Карик, като допусна само една загуба. Те бе в последния кръг на Премиър лийг срещу Нюкасъл. Въпреки нея обаче “червените дяволи” се изкачиха до третото място във временното класиране и имат всички шансове да се завърнат в Шампионската лига.

Запитан от репортер на “Скай спортс” как оценява работата на Карик, Ратклиф отговори: “Той върши отлична работа. Абсолютно”.

След това британският милиардер бе попитан дали Карик ще получи постоянен договор, ако продължи по този начин до края на сезона. Рактлиф обаче отказа коментар.

Третият въпрос към собственика бе дали той и бордът са убедени, че Карик ще осигури място на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. Рактлиф отговори: “Да, очевидно мислим за това. Но все още има седем или осем мача. Още има известно време.“

🚨 Sir Jim Ratcliffe was asked if Michael Carrick will get the job if he continues with the form: “Michael Carrick is doing an excellent job. Can he get the job if he continues with the form? NO, not going there, (laughs)”. 👀 #mufc pic.twitter.com/UmVbTqhBK5 — United Update (@UnitedUpdates) March 14, 2026