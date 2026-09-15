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Шок в Манчестър Юнайтед: най-големият талант на клуба поиска да напусне

  • 15 сеп 2026 | 17:04
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Шок в Манчестър Юнайтед: най-големият талант на клуба поиска да напусне

Младият талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл сензационно е поискал да напусне клуба. Новината идва по-малко от седмица, след като 15-годишният футболист, наричан „Детето Меси“, отбеляза хеттрик в Младежката шампионска лига срещу ФК Сабах и стана най-младият играч в историята на Юнайтед с подобно постижение.

Според информациите ръководството на „червените дяволи“ е изумено от искането на Гейбриъл. Не е ясно какво е провокирало това желание, особено като се има предвид, че той вече е бил включван в тренировките на първия отбор и е смятан за ключова част от бъдещите планове на клуба.

Разбира се също, че Гейбриъл е трябвало да попадне в групата на Майкъл Карик за мача от „Карабао Къп“ срещу Брайтън в сряда вечер. Сега обаче тези планове изглежда ще бъдат отменени.

Това развитие представлява сериозно изпитание за Юнайтед, тъй като клубът не може да си позволи да загуби един от най-големите млади таланти в европейския футбол.

Миналото лято футболният директор Джейсън Уилкокс и ръководителят на преговорите Мат Харгрийвс се намесиха, когато Гейбриъл отново обмисляше да напусне. Тогава те го убедиха да остане, като му представиха ясен път към това да стане най-младият дебютант в историята на първия отбор.

Сега двамата, заедно с Карик, отново ще трябва да се заемат със случая. Всички те са наблюдавали отблизо изявите на 15-годишния талант в „Лий Спортс Вилидж“ този сезон, където той играе за отбора до 21 години, шест години над възрастовата си група.

Източници от Юнайтед вярват, че все още има възможност ситуацията да бъде овладяна. Въпреки искането на играча, той не може да бъде отписан от състава, а настоящият му договор е до края на сезона.

Подозрения за проблем се появиха, когато Гейбриъл изтри всичките си снимки от своя профил в Инстаграм и премахна всяко споменаване на Манчестър Юнайтед. Първоначално близки до играча опитаха да омаловажат слуховете за недоволство, но сега става ясно, че зад кулисите се е развивал сериозен конфликт. От години Барселона проявява интерес към него, а тъй като Гейбриъл притежава ирландски паспорт, той може да напусне Великобритания на 16-годишна възраст и да играе в Европа.

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