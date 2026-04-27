Карик е имал среща с Ратклиф и провели неформален разговор

Мениджърът на английския футболен гранд Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не се притеснява за опциите си в центъра на отбраната преди летния трансферен прозорец. „Червените дяволи“ са на крачка от гарантиране на класирането си в Шампионската лига през следващия сезон, а преди участието в нея, съставът ще трябва да бъде подсилен. Централните защитници не са повод за притеснение за Карик, обаче, тъй като младите Лени Йоро и Ейдън Хевън изглеждат като обещаваща двойка за бъдещето, а Хари Магуайър, Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт допълват опциите пред английския специалист.

„Това не ме притеснява в момента. Трудно е да се каже какво ще се случи през лятото и след това, според мен е трудно да се коментира сега. Лисандро Мартинес изпуска мачове по различна причина, за която няма да влизам в детайли. Но не, нямам притеснения. Мисля, че имаме добра комбинация от опит, качества, както и млади и талантливи играчи“, заяви Майкъл Карик на пресконференция преди двубоя срещу Брентфорд, цитиран от „Скай Спортс“.

„Двама обещаващи млади играчи (Хевън и Йоро), които вече показаха на какво са способни. Мисля, че Ейдън беше фантастичен миналата седмица в такъв труден мач. Нямам притеснения. Очевидно не мога да вземам решения за бъдещето, защото дори за себе си не знам. Матайс де Лихт работи по възстановяването си от контузия. Тренира малко и прогресира, но няма какво повече да се каже. Това е една от тези контузии и той работи в правилната посока, така че се надяваме да се върне възможно най-скоро“, добави англичанинът.

Карик: Несигурността не ми влияе, не знам кога ще има яснота за бъдещето ми

Карик коментира и срещата си със съсобственика на Юнайтед сър Джим Ратклиф, на която британският милиардер е потвърдил подкрепата си към временния наставник.

„Той дойде, поприказвахме си, пихме по чаша чай. Беше неформален разговор, ако трябва да бъда честен. Беше приятно да го се срещна с него, той изрази подкрепата си, разбира се. Мисля, че като футболен клуб, ние сме много свързани. Това е важна част и аз съм убеден, че така трябва да бъде и се опитвам да изиграя своята роля, както всички други. Така се чувствам, откакто съм тук от януари, със сигурност“, обясни бившият полузащитник.

Снимки: Gettyimages