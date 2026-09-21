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Гари Невил: Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и никога не съм виждал такава липса на желание

  • 21 сеп 2026 | 21:17
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Трудното начало на сезона остави Манчестър Юнайтед на дъното на множество статистически класации, а всичко това навлече на английския гранд критики от водещи анализатори в страната. 20-кратните шампиони са едва 12-ти в класирането на Премиър лийг след равенството 1:1 срещу Фулъм и имат само една победа в пет мача. 

“Скай Спортс” пише, че събрани от GeniusIQ данни сочат, че Юнайтед е на 20-о място по покрита дистанция от футболистите при висока интензивност, общо време на игра при висока интензивност, спринтове и време, прекарано в тичане на висока скорост. Именно отдадеността на футболистите изглежда като огромен проблем в първия пълен сезон под ръководството на мениджъра Майкъл Карик. 

Ман Юнайтед се спаси от поражение с гол в самия край при гостуването на Фулъм
Ман Юнайтед се спаси от поражение с гол в самия край при гостуването на Фулъм

Бившият капитан Гари Невил, сега анализатор за “Скай Спортс”, обвини Юнайтед, че е изглеждал "жалко" срещу Фулъм

"Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и срещу Фулъм изгледах най-слабите 15 минути, които този отбор някога е играл. Никога преди не бях виждал такава липса на желание", каза Невил. 

Отборът на Карик пробяга 6.6 километра по-малко от Фулъм и това отново повдигна въпроса около кондиционната подготовка на играчите. 

"Те играха с много повече енергия от нас в началото на второто полувреме и знаем, че това е неприемливо. Винаги играем по-добре, след като допуснем гол, но това не може да продължава", каза Матеус Куня, който вкара единствения гол за “червените дяволи”.

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Снимки: Imago

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