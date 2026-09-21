Манчестър Юнайтед се насочва към голмайстора на Борусия (Д)

Манчестър Юнайтед продължава да проучва възможностите си за подсилване на атаката преди януарския трансферен прозорец, като нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси е сред играчите, следени отблизо от скаутския отдел на клуба, твърди "Тиймтолк".

Гираси отдавна е в полезрението на Юнайтед и е бил разглеждан от клуба още през 2023 г., когато са търсеха варианти за атаката, преди в крайна сметка да бъде привлечен Расмус Хойлунд от Аталанта. По онова време обаче гвинейският национал вече се беше ангажирал да се присъедини към Щутгарт с постоянен договор и от "Олд Трафорд" не продължиха с преговорите.

🚨🆕 Manchester United are considering a move for Borussia Dortmund star Serhou Guirassy!



The Red Devils are keen on bringing in an experienced forward, and the 30-year-old is on their shortlist 🔴⚫️ @GraemeBailey | #MUFC https://t.co/QlKtxidYT9 — TEAMtalk (@TEAMtalk) September 21, 2026

Впоследствие Гираси се наслади на превъзходен първи сезон в Германия, което убеди Борусия (Дортмунд) да го привлече през 2024 г. Оттогава той продължава да се утвърждава като един от най-резултатните нападатели в Бундеслигата. 30-годишният футболист е отбелязал 64 гола в 102 мача за "жълто-черните".

От Юнайтед настояват, че не търсят раздяла с Бенямин Шешко, който остава важна част от плановете им, но клубът разглежда и по-опитни футболисти като варианти за подсилване в случай на евентуална продажба на Джошуа Зиркзее. Това е върнало Гираси в полезрението, въпреки че към момента няма индикации, че Юнайтед е решил да предприеме конкретни стъпки за опитния таран.

Дори ако "червените дяволи" решат да задълбочат интереса си към Гираси, сделката няма да бъде лесна. Понастоящем Борусия не желае да се разделя с играчи от състав, който според тях може да се бори сериозно за титлата, а Гираси играе важна роля в тези амбиции.

Нападателят направи отличен старт на сезона, записвайки 4 гола и две асистенции в първите си четири мача, след които тимът от Дортмунд оглавява класирането в Бундеслигата.

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Снимки: Gettyimages