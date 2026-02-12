Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

  • 12 фев 2026 | 19:19
  • 3306
  • 1
Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Ръководството на Манчестър Юнайтед настоява, че клубът се гордее с това, че е приобщаващ и гостоприемен в отговор на противоречивите коментари, направени от съсобственика сър Джим Ратклиф в сряда. В интервю за “Скай Нюз” Ратклиф заяви, че Обединеното кралство е колонизирано от имигранти, като се позова на неточни данни за населението, за да подкрепи тезата си.

После 73-годишният бизнесмен се извини, но защити решението си да повдигне темата за имиграцията. Коментарите му предизвикаха остра реакция, като Клубът на мюсюлманските привърженици на Манчестър Юнайтед определи думите му като „ужасяващи“ и го обвини в създаване на разделение, както и в излагане на риск от престъпления от омраза на феновете от малцинствата.

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

В необичаен ход клубът от Манчестър публикува официално изявление, в което подчертава своя ангажимент към равенството и многообразието. Този ход изглежда като ясен опит за разграничаване на клуба от коментарите на Ратклиф, който притежава 27.7% от акциите.

Манчестър Юнайтед се гордее с това, че е приобщаващ и гостоприемен клуб“, се казва в изявлението. „Нашата разнообразна общност от играчи, служители и глобални привърженици отразява историята и наследството на Манчестър – град, който всеки може да нарече свой дом.“

„Откакто стартирахме кампанията All Red All Equal през 2016 г., ние сме интегрирали равенството, многообразието и приобщаването във всичко, което правим.“

„Оставаме дълбоко отдадени на принципите и духа на тази кампания. Те са отразени в нашите политики, но също и в нашата култура, и са подкрепени от притежаването на стандарта за напреднало равенство, многообразие и приобщаване на Премиър лийг.“

„През този сезон участвахме в събития и инициативи по време на мачовете на нашите мъжки и женски отбори, посветени на психичното здраве, приобщаването на LGBTQ+ общността, кампанията „Няма място за расизъм“, насилието над жени и момичета и хомофобските скандирания.“

„Също така отбелязахме събития на нашите фен клубове, включително коледното парти на Асоциацията на привържениците с увреждания и събитието за Ханука на нашия еврейски фен клуб.“

„През следващите седмици и месеци ще подкрепим и други инициативи в тези области.“

„Всичко това е в допълнение към невероятната работа, която фондация „Манчестър Юнайтед“ извършва ежедневно в и около Манчестър. Манчестър Юнайтед отразява единството и устойчивостта на всички общности, които имаме привилегията да представляваме. Ще продължим да представляваме нашите хора, нашия град и нашите фенове с цел и гордост.“

По време на интервюто си, обсъждайки имиграцията, Ратклиф заяви: „Не може да имаш икономика с девет милиона души на социални помощи и огромни нива на имигранти, които пристигат. Искам да кажа, че Обединеното кралство е колонизирано. Това струва твърде много пари. Обединеното кралство е колонизирано от имигранти, нали така? Населението на страната беше 58 милиона през 2020 г., а сега е 70 милиона. Това са 12 милиона души.“

Според Службата за национална статистика (ONS) населението на Обединеното кралство е било 67 милиона в средата на 2020 г. и 70 милиона в средата на 2024 г. През 2000 г. населението на страната е било приблизително 58.9 милиона души.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 1179
  • 0
Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 827
  • 2
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

  • 12 фев 2026 | 14:29
  • 6848
  • 12
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 1364
  • 0
Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

  • 12 фев 2026 | 13:39
  • 8633
  • 12
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 2117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 35450
  • 132
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 23760
  • 30
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 11819
  • 1
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 27437
  • 57
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 19:25
  • 16909
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 11009
  • 19