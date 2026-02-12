Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Ръководството на Манчестър Юнайтед настоява, че клубът се гордее с това, че е приобщаващ и гостоприемен в отговор на противоречивите коментари, направени от съсобственика сър Джим Ратклиф в сряда. В интервю за “Скай Нюз” Ратклиф заяви, че Обединеното кралство е колонизирано от имигранти, като се позова на неточни данни за населението, за да подкрепи тезата си.

После 73-годишният бизнесмен се извини, но защити решението си да повдигне темата за имиграцията. Коментарите му предизвикаха остра реакция, като Клубът на мюсюлманските привърженици на Манчестър Юнайтед определи думите му като „ужасяващи“ и го обвини в създаване на разделение, както и в излагане на риск от престъпления от омраза на феновете от малцинствата.

В необичаен ход клубът от Манчестър публикува официално изявление, в което подчертава своя ангажимент към равенството и многообразието. Този ход изглежда като ясен опит за разграничаване на клуба от коментарите на Ратклиф, който притежава 27.7% от акциите.

„Манчестър Юнайтед се гордее с това, че е приобщаващ и гостоприемен клуб“, се казва в изявлението. „Нашата разнообразна общност от играчи, служители и глобални привърженици отразява историята и наследството на Манчестър – град, който всеки може да нарече свой дом.“

„Откакто стартирахме кампанията All Red All Equal през 2016 г., ние сме интегрирали равенството, многообразието и приобщаването във всичко, което правим.“

„Оставаме дълбоко отдадени на принципите и духа на тази кампания. Те са отразени в нашите политики, но също и в нашата култура, и са подкрепени от притежаването на стандарта за напреднало равенство, многообразие и приобщаване на Премиър лийг.“

„През този сезон участвахме в събития и инициативи по време на мачовете на нашите мъжки и женски отбори, посветени на психичното здраве, приобщаването на LGBTQ+ общността, кампанията „Няма място за расизъм“, насилието над жени и момичета и хомофобските скандирания.“

„Също така отбелязахме събития на нашите фен клубове, включително коледното парти на Асоциацията на привържениците с увреждания и събитието за Ханука на нашия еврейски фен клуб.“

„През следващите седмици и месеци ще подкрепим и други инициативи в тези области.“

„Всичко това е в допълнение към невероятната работа, която фондация „Манчестър Юнайтед“ извършва ежедневно в и около Манчестър. Манчестър Юнайтед отразява единството и устойчивостта на всички общности, които имаме привилегията да представляваме. Ще продължим да представляваме нашите хора, нашия град и нашите фенове с цел и гордост.“

По време на интервюто си, обсъждайки имиграцията, Ратклиф заяви: „Не може да имаш икономика с девет милиона души на социални помощи и огромни нива на имигранти, които пристигат. Искам да кажа, че Обединеното кралство е колонизирано. Това струва твърде много пари. Обединеното кралство е колонизирано от имигранти, нали така? Населението на страната беше 58 милиона през 2020 г., а сега е 70 милиона. Това са 12 милиона души.“

Според Службата за национална статистика (ONS) населението на Обединеното кралство е било 67 милиона в средата на 2020 г. и 70 милиона в средата на 2024 г. През 2000 г. населението на страната е било приблизително 58.9 милиона души.