  3. Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

  • 22 яну 2026 | 18:32
  • 946
  • 1
Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

Фен групата на Манчестър Юнайтед „1958“ очаква над 6000 привърженици да протестират срещу собствениците на клуба преди следващия им домакински мач, като се настоява за настойчивост срещу сър Джим Ратклиф, както и срещу семейство Глейзър.

Американското семейство се сблъсква с гнева на феновете, откакто придоби контролния пакет акции на „Олд Трафорд“ по „спорен“ начин през 2005 година, като демонстрации съпътстват собствеността им.

Ратклиф стана съсобственик през февруари 2024 година и напоследък е подложен на все по-голям обстрел, като „1958“ потвърди, че той също ще бъде мишена по време на похода им до „Олд Трафорд“ преди мача на Юнайтед от Висшата лига срещу Фулъм на 1 февруари.

Групата очаква „доста над онези 5000-6000, които маршируваха мирно срещу Арсенал миналия май“ и „най-големият протест срещу собствениците на Манчестър Юнайтед, за първи път официално насочен и към сър Джим Ратклиф“.

„Джим Ратклиф избра да си легне с Глейзър и според нас помага да се задържат на власт“, каза говорител на „1958“. „Двадесет и една години дългове, лошо управление и финансова алчност са твърде много. Стига толкова.“

Говорителят продължи: „Няма да бъдем съучастници. Джим Ратклиф, ти избра своята страна и тя не е наша. Сега стоиш рамо до рамо с Глейзър. Не си спасител. За мнозина изглеждаш като клоун, който се лута от едно бедствие към друго, безнадеждно неспособен да се справи в една от най-великите футболни институции в света, обожавана от милиони. Обещаха ни най-добрите в класа, но за нас клубът е посмешище, наподобяващо цирк, и това включва новия дизайн на стадиона.“

През годините „1958“ организира различни протести и обяви планове за мача с Фулъм след уволнението на Рубен Аморим след 14 неубедителни месеца начело.

Отзивите от феновете накараха групата да отложи плановете за протест в първия ден на сезона, но потвърди, че демонстрацията срещу Фулъм ще се проведе, въпреки че Майкъл Карик започна мандата си с впечатляваща победа в дербито срещу Манчестър Сити.

„По-рано този сезон попитахме привържениците дали искат да протестират“, продължи говорителят на „1958“. „Мнозина избраха да дадат време на Ратклиф. Това време беше пропиляно. Ситуацията безспорно е по-лоша. Победихме Сити, но една лястовица не прави пролет. Тук не става въпрос за Карик и резултатите. Става въпрос за нашата собственост. Твърде много пъти сме вървели по този път на фалшива надежда. Историята показва какво се случва в нашия клуб с нефункционалния модел на собственост, който имаме. Те са като бумеранг и не можем да продължим напред, докато не си тръгнат.“

Междувременно двама талантливи младежи от Юнайтед ще бъдат преотстъпени в клубове от Чемпиъншип, разбра Press Association. 22-годишният Тоби Колиър е близо до завършване на трансфера си в Хъл Сити, който се бори за промоция, за останалата част от кампанията, която започна с престоя на халфа в Уест Бромич Албиън. Хари Амас започна сезона под наем в затруднения Шефилд Уензди, а 18-годишният ляв бек сега е готов да направи временен трансфер в подобряващия се Норич.

