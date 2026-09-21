Майкъл Карик: Трябваше да спечелим, направихме достатъчно за това

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик коментира равенството 1:1 при гостуването на Фулъм на „Крейвън Котидж“ в мач от Премиър лийг. „Червените дяволи“ изоставаха след нелеп автогол на Лисандро Мартинес през второто полувреме и бяха на минути от трета поредна загуба, но Куня изравни в 89-ата минута със силно рикоширал удар от дистанция. Въпреки че тимът му остава без победа в три поредни мача във всички турнири и влиза в паузата за националните отбори в долната половина на класирането, Карик предпочете да открои реакцията на своите футболисти в края на срещата.

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„Мисля, че трябваше да спечелим мача, направихме достатъчно, за да го спечелим. Направихме много добра игра.

Много ми хареса реакцията и начинът, по който завършихме мача. Лесно можеше да тръгне в друга посока.

Едва не го спечелихме накрая. Дойдохме за победата – разбира се, че за това дойдохме, но начинът, по който завършихме мача, е позитивното, което взимаме от него.

Техният вратар, спасяванията, които направи – той беше играч на мача, а ние уцелихме гредата два пъти. Голяма част от играта ни беше добра. Има какво да се вземе от този мач, със сигурност“, каза Карик.

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