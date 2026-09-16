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  3. Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

  • 16 сеп 2026 | 09:46
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Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.

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Юбилейното събитие събра представители на европейските национални асоциации, ръководители от УЕФА и знакови личности от гръцкия и международния футбол. По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис.

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools на площад „Аристотелус“. Инициативата събра деца от Солун и известни бивши футболисти, сред които европейски шампиони с Гърция, Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията в Солун съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА, на което бяха определени домакините на редица предстоящи финали и бяха одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.

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