Великият Любо Пенев на 60!

Футболната легенда Любослав Пенев навършва 60 години днес. Славният голмайстор, който по настоящем е наставник на Локомотив (София), е роден на 31 август 1966 г. Любо е юноша на ЦСКА, като с армейците печели всичко в родния футбол през 80-те години. Нападателят е основна част от големия отбор на Димитър Пенев, който през 1989 г. достига до полуфинал в турнира за КНК - деветката обаче пропуска мачовете с Барселона заради контузия. През лятото на същата година той е продаден на Валенсия, където играе до 1995 г. и се превръща в любимец на феновете. Пенев е уникален случай в историята на ЦСКА - единственият, който е бил капитан, президент и треньор на "червените".

Във Валенсия "Ел Голеадор" записва много силни сезони, като и до днес ликът му е на видно място в тунела на стадиона на "прилепите". През 1995-а Пенев е трансфериран в Атлетико Мадрид, където се превръща в голмайстор на отбора и извежда "дюшекчиите" до златен дубъл. В Ла Лига централният нападател играе още за Компостела и Селта, като през 1999 г. се завръща в ЦСКА, където сваля от власт Илия Павлов и става президент на своя любим клуб. През 2001 г. Любо отново става футболист и изнася нови силни игри под ръководството на Аспарух Никодимов - "червените" елиминират Шахтьор (Донецк) и достигат до мачове с Милан в турнира за Купата на УЕФА. През 2002 г. легендарният стрелец спира окончателно с футбола в Локомотив (Пловдив).

За националния отбор Любо Пенев има 62 мача, в които е реализирал 14 гола. Дебютира за България през 1987-а, а последният му мач е срещу Испания на Мондиал'98 във Франция. Именно Пенев асистира на Емил Костадинов за прочутия гол в 90-ата минута на "Парк де Пренс" през 1993-а. Комбинацията между двамата е правена още през 80-те години в ЦСКА. "Ел Голеадор" пропуска световото първенство в САЩ заради коварна болест, като се завръща на терена през есента на 1994-а. На Евро'96 номер 9 на България си отбелязва автогол срещу Франция, което му носи критика от страна на някои родни медии, заради което изрича прословутата фраза "Който ме уважава, ме уважава. Който не, да духа сухата". Заради това изказване БФС отстранява Пенев от отбора и една година той е извън селекцията на Христо Бонев. Пенев е "Футболист на България" за 1988 г.

През 2008 г. Любослав започва треньорска кариера, като първоначално е асистент на Пламен Марков в националния отбор. До момента е водил ЦСКА, Литекс, България, Ботев (Пловдив), Валенсия II, Царско село, ЦСКА 1948, Хебър (Пазарджик), Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София). През 2011 г. става шампион с Литекс, а през 2021 г. печели Купата на България с ЦСКА. През 2018 г. легендарният голаджия е кандидат за президент на БФС, но губи със сериозна разлика от Борислав Михайлов. В края ня 2025-а става ясно, че любимецът на феновете се бори за втори път с онкологично заболяване, като започва терапия в Германия. През 2026-а състоянието на "Ел Голеадор" е стабилизирано и той застава начело на "железничарите" от "Надежда". Бившата звезда на Валенсия и Атлетико Мадрид е баща на две деца - Любослав Пенев-младши и Николас Пенев, който е футболист като баща си.

Екипът на Sportal.bg честити празника на големия Любо Пенев и му желае здраве и още много успехи!

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