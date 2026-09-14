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  3. Георги Иванов пропуска жребия за новия турнир, отива на събитие в Гърция

Георги Иванов пропуска жребия за новия турнир, отива на събитие в Гърция

  • 14 сеп 2026 | 13:22
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Президентът на БФС Георги Иванов ще пропусне утрешния жребий на новия футболен турнир, който включва 8-те най-добри клуба в България.

Причината е, че по същото време той ще е в Солун за 100-годишнината от основаването на гръцката федерация. Във втория по големина град на южната ни съседка УЕФА ще проведе и Изпълком.

Жребият за турнира е насрочен за 15 септември от 19:00 часа, а в него няма да участва Лудогорец. На мястото на "орлите" влиза Ботев (Враца).

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