Георги Иванов пропуска жребия за новия турнир, отива на събитие в Гърция

Президентът на БФС Георги Иванов ще пропусне утрешния жребий на новия футболен турнир, който включва 8-те най-добри клуба в България.

Причината е, че по същото време той ще е в Солун за 100-годишнината от основаването на гръцката федерация. Във втория по големина град на южната ни съседка УЕФА ще проведе и Изпълком.

Жребият за турнира е насрочен за 15 септември от 19:00 часа, а в него няма да участва Лудогорец. На мястото на "орлите" влиза Ботев (Враца).

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