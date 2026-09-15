Лига Европа започва със супер сблъсък в Милано

Същинската фаза на Лига Европа официално започва, предлагайки на футболните фенове нова порция вълнуващи европейски битки и много драма. През този сезон вторият по сила клубен турнир на УЕФА събира някои от най-именитите тимове на Стария континент, които ще се борят за ценния трофей и място в Шампионската лига през следващата кампания. Така че зрелището е гарантирано.

Безспорно най-големият сблъсък от откриващия кръг противопоставя два от основните фаворити в турнира – италианския гранд Милан и португалския бивш шампион Бенфика. Двата европейски гиганта излизат един срещу друг на легендарния стадион "Джузепе Меаца" в Милано в грандиозна битка, която обещава да донесе много емоции и качествен футбол.

Историята на този сблъсък е богата на паметни моменти, като двата тима са се срещали 6 пъти в официални турнири на УЕФА, а Бенфика все още търси първата си победа срещу "росонерите" (4 победи за Милан и 2 равенства). Най-значимите им двубои са двата финала за КЕШ – през 1963 г., когато Милан печели с 2:1 след обрат и два гола на Жозе Алтафини, и през 1990 г., когато Франк Райкард отбелязва единственото попадение за успеха с 1:0. В последните си официални мачове от Шампионската лига през сезон 2007/08 Милан надделя с 2:1 у дома и завърши 1:1 в Лисабон.

Допълнителен интригуващ детайл около сблъсъка е старши треньорът на Милан Рубен Аморим. Бившият футболист на Бенфика прекара успешен период начело на градския съперник Спортинг (Лисабон), където изгради отлична статистика срещу "орлите" – той загуби само един от последните си шест мача срещу Бенфика във всички турнири (2 победи и 3 равенства). Сега Аморим е амбициран да изведе италианския си тим към победа срещу познат съперник.

Днес обаче ще има и други любопитни мачове в програмата от първия кръг. В 19:45 ч. кипърският Омония (Никозия) посреща испанския Селта в оспорван двубой.

В същия ранен час от 19:45 ч. арменският Арарат-Армения излиза за тежко домакинство срещу опитния чешки тим Спарта (Прага).

От 22:00 ч. завръщащият се в Европа англииски Съндърланд приема нидерландския АЗ Алкмаар на своя "Стейдиъм ъф Лайт". Това се очертава като един от най-оспорваните и непредвидими сблъсъци на веречрта.

В друг мач от 22:00 ч. австрийският Щурм (Грац) се изправя срещу френския Рен в търсене на силен старт у дома.

Гръцкият гранд Олимпиакос е домакин на полския Ягелония в Пирея. И тук очакванията са за доста интересен и непредвидим двубой.

Израелският Апоел (Беер Шева) се изправя срещу хърватския шампион Динамо (Загреб). Гостите са фаворит, но в подобни мачове всичко може да се случи.

Германският Байер (Леверкузен)ще търси задължителни три точки в домакинството си на словенския Целье на своя "БайАрена".

Белгийският Андерлехт посреща френския Лион в традиционно европейско дерби.

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Снимки: Gettyimages