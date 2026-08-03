Иван Капитански поема Академия БФС

Българският футболен съюз продължава да изгражда екипа на Академия БФС с привличането на доказан специалист с богат международен опит в развитието на млади футболисти, споделиха от футболната ни централа.

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Начело на спортно-техническия процес застава Иван Капитански – UEFA A лицензиран треньор, който през последното десетилетие работи в едни от най-престижните футболни академии в Англия.

В ролята си на старши треньор на Академия БФС той ще отговаря за изграждането и прилагането на тренировъчната методология, индивидуалното развитие на футболистите и внедряването на съвременни европейски практики в подготовката на младите таланти.

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Последната му позиция е в академията на Millwall FC, където е старши треньор на отбора до 15 години и асистент на формацията до 16 години. Преди това работи в академията на Crystal Palace FC като водещ академичен треньор, треньор по индивидуално развитие и асистент. Професионалният му път преминава още през Barnet FC, Brighton & Hove Albion FC, Coerver Coaching и Wingate & Finchley FC, където натрупва богат опит в развитието на футболисти от различни възрастови групи.

Освен работата си на терена, Капитански е и ментор към Английската футболна асоциация, подпомагайки развитието на треньори чрез анализ на тренировъчния процес и внедряване на добри практики. Работи и като анализатор на представянето в академията на Crystal Palace, използвайки съвременни методи за видеоанализ и индивидуално развитие на играчите.

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Кариерата му започва в България с ПФК Марек, където последователно е треньор в школата, помощник-треньор на първия отбор и мениджър на академията. В този период допринася за три последователни промоции на представителния тим, както и за развитието на юношеските формации, достигнали до Елитната група.

Сред най-значимите му професионални успехи е участието в развитието на футболисти, достигнали до професионалния футбол и националните отбори. Част от играчите, с които работи в Англия, впоследствие представляват националните гарнитури на Англия и печелят Европейското първенство до 19 години, а други се утвърждават в първите отбори на своите клубове.

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Иван Капитански е магистър по „Футболно треньорство и анализ“ и „Приложен спортен анализ“, бакалавър по „Треньорство във футбола“, притежател на UEFA A лиценз и множество специализирани квалификации на Английската футболна асоциация в областта на развитието на таланти, футболната психология, физическата подготовка, анализа на представянето, вратарската подготовка и футзала.

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„Философията ми е изградена върху убеждението, че успешният футболист се развива не само чрез техническа и тактическа подготовка, но и чрез изграждане на характер, самостоятелност и правилна среда за обучение.“

В работата си Капитански поставя акцент върху индивидуалния подход към всеки състезател, анализа на представянето и създаването на среда, която развива не само футболисти, но и личности.

С привличането на Иван Капитански Българският футболен съюз прави още една важна стъпка в реализирането на Академия БФС – дългосрочен проект, който ще обедини най-добрите европейски практики, модерната методика на обучение и ясна визия за развитието на следващото поколение български футболни таланти.

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