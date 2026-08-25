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  3. Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

  • 25 авг 2026 | 10:12
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Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

Стилиян Петров отново бе в компанията на едни от най-големите имена в световния спорт. Легендата на българския футбол бе част от специалния „Мач на звездите“, който се проведе на емблематичния площад „Прокуративе“ в Сплит, Хърватия, по повод 30-ото издание на Младежките спортни игри. В срещата участие взе и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Петров излезе на терена редом до някои от най-известните футболисти през годините. Сред звездите в събитието бе и Златан Ибрахимович, а компания на българина правеха още Марсел Десаи, Клод Макелеле, Павел Недвед, Неманя Видич, Предраг Миятович, Славен Билич, Марио Манджукич, Дарио Сърна, Ален Бокшич, Игор Тудор, Владимир Шмицер, Йоргос Карагунис, Деян Савичевич, Златко Захович и Ведад Ибишевич.

В Сплит присъстваха бившата №1 в световния тенис Ана Иванович, шампионът от „Уимбълдън“ Горан Иванишевич, световният шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик и хандбалната легенда Никола Карабатич.

Баскетболът също бе представен от истински величия – Желко Обрадович, Еторе Месина, Димитрис Итудис, Предраг Данилович, Дино Раджа, Никола Вуйчич и бившата звезда от НБА Горан Драгич.

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